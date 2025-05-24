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“雪龙2”号进行我国首次南大洋秋季科考

向着暗夜与深海的科研坚守（探一线）

新华社记者  黄韬铭
2025年05月24日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　给机工王彩军开完药，李医生稍微松了口气。作为极地科考破冰船“雪龙2”号的船医，他负责医疗保障。平时不算太忙，但在南极罗斯海考察期间，找他看病的人陡然增多。

　　走出医务室，王彩军腰间挂着的对讲机又响起来：“室外水管冻裂破损，请尽快处理。”他抓紧涂上润唇膏，紧了紧羽绒服，深吸一口气后打开水密门，走入漫天风雪。

　　环境湿度74%，室外温度零下20多摄氏度，狂风肆虐，大雪纷飞，南大洋秋季的天气恶劣多变。3月底4月初，以往航次的科考船早已一路向北，踏上归途。但今年，在这个黑夜渐长的秋天，“雪龙2”号却独自南行，再次穿越西风带，来到南极罗斯海，拉开我国首次南大洋秋季科学考察的大幕。

　　“目前国际上对除夏季之外其他季节的南大洋了解极为匮乏，无法对企鹅等高营养级生物形成科学、系统的认知。我们希望通过这次调查，填补南极边缘海暗生态系统现场观测和实验的空白。”中国第四十一次南极考察队副领队、南极罗斯海联合航次首席科学家何剑锋说。

　　冰脊横亘于前，挑战接踵而至。极寒为“雪龙2”号船身覆上了一层“冰甲”，驾驶难度陡然上升。“有些冰脊区冰厚一米多，虽然不是太厚，但强度很大，航行吃力。”“雪龙2”号机动驾驶员陈冬林说。正常情况下，开一台发电机船的航行时速可达12海里，但现在加开两台发电机，每小时也只能跑三四海里。

　　七赴南极，中国海洋大学教授史久新对这个航次印象最深：“拖网破损，网衣冻结，绞车不响应，设备冻失灵……这些夏季科考时不存在的问题不断涌现，以往科考的作业经验并不完全适用，只能边干边总结。”

　　温盐深剖面仪采水管容易冻结，就调整作业顺序，将其放到最后一项，等关上舱门、室温回升，解冻后再采水；设备结冰失灵，每做完一站就先用温水冲洗，再用气枪烘干，去除设备内残留的水，尽量保证数据精准；拖网带有浮冰，就先在甲板放着化一会再冲洗……全体考察队员齐心协力，相互配合，边实践边总结。抢修、除雪、保温、作业同步进行，科考步入正轨，任务圆满完成。

　　在极寒中鏖战20天，考察队采集水样、膜样、沉积物、生物及海冰样品5000余份，初步成果超出预期。上海交通大学教授周朦认为，这次研究不仅揭示了有机碳通过什么方式快速埋藏到深海中去，还揭示了冰间湖成为生物热点的重要机制。

　　“海洋化学方面取得的一些初步结果表明，特拉诺瓦湾冰间湖150米以浅的水层中，具有高铵盐、低硝酸盐的特征，反映了浮游生物强烈摄食活动的信号，体现了冰间湖对生物越冬的重要性。”厦门大学教授陈敏说。

　　向着暗夜与深海，怀揣着求索的渴望，考察队队员们坚守在南极科研一线，劈波斩浪，勇斗极寒……

　　（据新华社“雪龙2”号5月23日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月24日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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