本报记者 胡仁巴 本报通讯员 吕 娜

库车市甬库同心村智慧农业植物工厂育苗室内，工作人员在仔细观察幼苗。

王红丽摄

库车市甬库同心村智慧农业植物工厂技术员带领游客参观。

王红丽摄

库车市甬库振兴村景观。

胡仁杰

一大早，阳光唤醒了新疆库车市玉奇吾斯塘乡甬库同心村，艾力·克力木的电动车在村道上留下浅浅的轨迹。这个身着浅蓝工装的汉子，如今有个新身份——甬库同心村智慧农业植物工厂的技术员。“我现在可是‘科技农人’！”他笑着拍了拍工牌，“手机扫一扫，就能看到草莓的生长数据！”

在智慧农业植物工厂内，立体栽培架上，草莓鲜红欲滴，绿叶蔬菜长势喜人。无土栽培技术让作物“摆脱”季节限制，实现全年生产。艾力·克力木和25名村民在此从事育苗、数据记录等工作，年增收超4万元。“以前种地看天吃饭，现在靠技术吃饭！”他感慨。

智慧农业植物工厂建起来，昔日偏远的村庄变身3A级旅游景区，传统农民转型成为“科技农人”……该项目是南疆首个共富工坊，每年可为村集体创收约60万元，也是库车市智慧农业的试点样板。

来到库车市乌恰镇的甬库振兴村，站在高处远眺，湖面碧波荡漾，成群的野鸭在桥下嬉戏，一间间民宿鳞次栉比。谁能想到，3年前，这里还是荒滩。

库车市借鉴浙江“千万工程”经验，不断完善乡村基础设施，深入实施绿化、美化、亮化工程，乌恰镇乌恰一村这个曾经与戈壁荒漠为邻的小村庄，变成了“世外桃源”甬库振兴村。

夏日傍晚，甬库振兴村文化广场上响起欢快的麦西来甫乐曲，大家一起跳舞，释放劳作一天的疲惫。“大家享受快乐时光，学国家通用语言文字，还能卖手工馕和刺绣，日子越来越热闹。”甬库振兴村村民热孜完古丽·艾拜说。

甬库振兴村常态化组织辖区群众开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的文化活动，通过丰富多彩的活动，丰富人们生活。

从智慧农业的“绿科技”，到爱护环境的“绿生态”，再到文化润疆的“绿纽带”，“库车样板”诠释了乡村全面振兴的多元路径。

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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