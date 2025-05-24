用绿电制取氢气

韩立群 孟亚娟 陆雪婷

走进位于塔克拉玛干沙漠北缘的新疆库车市，广袤的戈壁滩上，一排排光伏板犹如起伏的海面，源源不断将光能转化为绿色电能。20公里外的中国石化新疆库车绿氢示范项目绿氢工厂，就是用这些绿电制取氢气。

新疆库车绿氢示范项目由中石化新星新疆绿氢新能源有限公司负责实施，于2023年6月30日顺利产氢，截至今年5月20日，已安全平稳运行超690天。该项目利用当地丰富的太阳能资源发电制氢，生产的绿氢全部就近供应给中国石化塔河炼化有限责任公司，替代炼油加工过程中使用的天然气制氢，实现炼油产品绿色化。

“绿氢是指通过光伏等方式进行可再生能源发电，再利用电解水制取的氢气，由于其生产过程中基本不产生温室气体，所以称之为‘绿色氢气’。”中石化新星新疆绿氢新能源有限公司总经理毛炎云介绍，“新疆库车绿氢示范项目所使用的重大设备及主要材料实现国产化，带动了国内相关产业的发展。我们积极推进提升信息化管理水平，开展氢能交通场景全产业链推进工作，联合相关部门尝试将一部分运煤重卡换成氢能汽车，拓展氢气在工业、民用等领域的应用场景。”

化工产业在库车经济中占据重要地位，为加快优化产业结构，增强库车经济发展动能，库车市引入鄞州银行，成立库车国民村镇银行，为库车小微企业及农牧民生产生活提供金融服务，累计发放小微企业贷款2293户、11.8亿元，涉农贷款8437户、49.3亿元。促成宁波经济技术开发区、宁波大榭开发区、宁波石化开发区与库车经济技术开发区的战略合作，促进库车开发区在园区规划、产业发展、园区管理等方面提升。

库车市依托丰富的能源矿产、便捷的交通区位、人文旅游等资源，加快优化产业结构。积极响应国家产业政策，大力发展清洁能源和装备制造产业，通过招商引资和项目建设，不断完善产业链条，推动产业升级，同时当好“店小二”，助力园区企业更好更快发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经