首批26只新型浮动费率基金获证监会注册
2025年05月24日05:57 | 来源：新华网
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新华社北京5月23日电（记者刘羽佳、刘慧）记者从中国证监会获悉，23日，26只新型浮动费率基金获证监会注册，预计近期将向投资者发售，投资者可通过商业银行、互联网平台等认购相关产品。
首批产品均设置了1.2%（基准档）、1.5%（升档）、0.6%（降档）三档费率水平。投资者持有一年以后赎回产品时，基金管理人将会根据产品年化收益水平与业绩比较基准的对比情况，来计提不同档次的管理费。
若年化收益水平基本符合同期业绩比较基准的，适用基准档费率；年化收益水平跑输业绩比较基准3%的，适用低档费率；取得正收益且年化收益水平跑赢业绩比较基准6%的，适用升档管理费率。
若投资者在一年以内赎回产品，则不适用分档安排，一律按基准档费率收取管理费。
据了解，除了首批获批注册产品的基金管理人外，还有不少管理人对开发新模式产品表达出兴趣并积极筹备，预计未来会有更多此类产品获批问世，新模式浮动管理费率产品将实现常态化供给。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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