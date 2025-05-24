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全国手机等数码产品购新补贴带动销售突破5000万件

2025年05月24日05:58 | 来源：新华网
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新华社北京5月23日电（记者张晓洁、谢希瑶）记者23日从商务部获悉，《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》发布以来，补贴政策落地成效明显，截至5月22日，已有4884.8万名消费者购买手机等数码产品5148.3万件，带动销售1432.6亿元。

据商务部介绍，1至4月，限额以上单位通讯器材类零售总额同比增长25.4%，在16大类消费品增速中位列第一。从第三方数据看，1至4月，手机等数码产品购新补贴政策带动消费结构向中高端跃迁，全国售价6000元以下手机销售量、销售额同比分别增长4.8%、14.8%；售价2000至4000元、4000至6000元手机销售量同比分别增长13%、43%。

记者了解到，下一步，商务部将会同有关部门持续做好手机等数码产品购新补贴政策组织实施，指导地方优化补贴流程，提升消费体验，加强风险防范，保障资金安全，提升政策实施质效。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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