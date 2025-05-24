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财经观察：“两条腿”发力 外贸企业动能转换空间广阔

人民网记者 孙红丽
2025年05月24日07:57 | 来源：人民网
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纺织服装、日用消费品、玩具玩偶……近日，在“2025山东省外贸优品购物季”暨“外贸优品中华行”活动会场，上千款外贸优品热销，现场人头攒动，商家忙着开单，市民热情采购。

数据显示，自商务部4月启动外贸优品中华行活动以来，至5月初，已累计达成采购意向逾167亿元，吸引2400多家外贸企业和6500多家采购商参加。

在外部环境频繁变化的形势下，近年来，我国加快推动内外贸一体化发展，助力外贸企业开拓国内市场。很多外贸企业积极抢抓内销机遇，让“两条腿走路”成为更稳健的选择。

外贸企业加速转型

“不把鸡蛋放在同一个篮子里”，正在成为越来越多外贸企业的共识。数据显示，2024年全国规模以上的工业企业当中，有8.7万家企业实现了内外贸一体化经营，同比增长6.3%，内外贸一体化经营的比例达到了17%。截至3月27日，全国已培育2200多家内外贸一体化的领跑企业。

“大家都已经认识到，应该多元化发展，在布局多个海外市场的同时，也布局好内销市场。”在浙江义乌，朵芙仿真花有限公司总经理陈金宝向记者介绍，目前公司的内销占比超50%，对美贸易比重大约占20%。

义乌博众文化用品有限公司总经理何犁红在5年前就开始投入国内大市场。在何犁红看来，随着中国经济的持续发展，中国消费者越来越注重生活品质，高性价比的礼品袋市场会越来越大。

“我们持续开拓国内市场，目前国内市场销售占比约七成。”湖南豪牌电气有限公司总经理刘汉江说，公司主打零售价2元到5元的中端打火机，去年生产打火机超过1亿只。做品牌、练内功、拓内需，给了刘汉江应对外部不确定性的底气。

但外贸商品要进入内销市场，仍面临着标准不统一、消费者接受度低、品牌认知度不强等共性问题，外贸市场和内销市场的差别也让一些企业感到“水土不服”。

“外贸企业习惯了大订单，转向国内市场，还要适应内贸零散小单化的常态。”陈金宝说，外贸商品进入内销市场，意味着企业要面临一系列市场转换成本。一是产品线路的调整；二是内销对供应链的要求比较高；三是习惯问题。

政策助力打通堵点

为加快内外贸一体化改革，帮扶企业有效应对外部冲击，商务部会同有关部门出台了帮助外贸企业拓内销、加快内外贸一体化的“一揽子”政策。

商务部副部长盛秋平在4月28日举行的国新办发布会上表示，将加大“真金白银”的支持力度，推动“三增三减”。即政府增加财政资金投入，金融机构增加信贷支持，保险机构增加内贸险支持；推动减免困难企业的房屋租金、展位费、流量费，降低外贸企业内销成本。

各级主管部门纷纷开启内销“直通车”，组织协会、商超、电商平台与外贸企业对接采购，推动汽车、家电、家装等更多外贸企业加入“以旧换新”。

正在全国展开的“外贸优品中华行”活动，便是其中的典型范例。

“比如在江苏站活动中，一家外贸企业带来的一款咖啡杯，一亮相便成为展会上的热销款。”商务部新闻发言人何亚东介绍。

各地方政府也积极施策，帮助外贸企业不断拓宽内销空间。

江苏南京建立了外贸出口滞销企业清单等“六张清单”工作机制，帮助企业解决难题，推动外贸保稳提质；广东东莞发布工作方案，强调在防范外贸风险的同时深化改革与开放，借助国内国际双循环提升外贸发展动能；山东自贸试验区青岛片区出台“促外贸九条”，既着眼解决当前的现实困难，更注重培育企业面向未来的核心竞争力……

动能转换空间广阔

“全球市场在任何时候都是风险与机遇并存，我们会以更积极的态度把握新机遇、开拓新市场。”东亿电气副总经理白家宝介绍，“公司制定了2年内将内贸销售占比逐步提升至10%的目标。从传统线下代理到新兴的线上渠道，都在积极尝试，正逐步收效。”

从一开始的权宜之计到做好未来长期战略，浙江桐乡的瑞丽家纺（嘉兴）有限公司董事长费中富也找到了适合自己的“打法”。他对记者说，“我们规划的内销方案，一是从社交平台开始，先把品牌做出来，再全面铺开；二是为外国公司在中国的市场做ODM（自主研发设计），比如现在给某会员店做供应，销量也可以。”

“中国消费者对高品质产品的需求越来越大，内需拉动的空间广阔，所以我们非常看好内销市场。”陈金宝建议政府多分享和宣传企业实现外贸转内销的成功案例，让外贸人更有信心。同时加大对外贸企业转内销的培训力度，助力企业平稳适应内销市场新变化。

“通过激活内需、升级产业、搭建内外循环的‘连接器’，内外贸一体化发展正在提升中国经济的内生动力与全球竞争力。中国国际经济交流中心副研究员郭迎锋表示，“未来，随着市场一体化发展、制度衔接和产业融合，‘内外兼修’将成为我国高质量发展的一个显著特征。”

(责编：杨迪、吕骞)
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