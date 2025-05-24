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水利部：春灌已近尾声 全国累计灌溉供水463亿立方米

2025年05月24日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （欧阳易佳）近日，水利部召开“抗旱保灌及龙舟水防御工作情况”新闻通气会。会上，水利部农村水利水电司司长倪文进在会上表示，当前春灌已近尾声，全国累计灌溉供水463亿立方米，灌溉面积近4亿亩，其中5320余处大中型灌区充分发挥抗旱保灌主力军作用，累计灌溉面积近3亿亩，实现灌区里无旱相，为保障夏粮丰收提供了坚实水利支撑。

一年之计在于春。春播粮食面积占全年一半以上，确保春播及越冬作物时令灌溉需求，是全年粮食和重要农产品稳产保供的基础支撑。倪文进介绍，今年以来，全国平均降水量较常年同期偏少近2成，江河平均来水量较常年同期偏少近3成。特别是西南地区去冬以来、北方冬小麦主产区3月以来降雨持续偏少，叠加高温大风天气，土壤失墒加快，耕地受旱较常年同期略偏重。

“今年春节刚过，水利部就强化分析研判，及早谋划部署，指导各地采取有力有效措施保障农业生产；滚动会商研判旱情形势，近期先后针对山西、湖北、广西、四川、云南、陕西、甘肃、宁夏8省区启动干旱防御Ⅳ级应急响应（其中针对广西的应急响应已经终止），派出10个工作组赴旱区一线调研指导抗旱工作。”倪文进说。

倪文进介绍，针对局地旱情，今年黄河中上游水库累计向下游补水66亿立方米，长江上游水库群累计向下游补水380亿立方米，全力保障灌区和下游沿线城乡用水。各地充分挖掘现有水利工程设施调蓄能力和供水潜力，对接上游来水，储足水源。陕西针对关中地区旱情，通过加大引黄引渭水量，在供需极不均衡的情况下，尽量采取短频少灌方式，为缓解旱情争取时间，保障关中平原冬小麦3至4次用水。山西通过加大黄河、汾河引水量满足下游灌区用水、部分地区开启机井补充灌溉。

“党中央高度重视农田水利工作，去年中央投入1000多亿元实施了1300多处灌区现代化建设与改造项目。”倪文进表示，各地抢抓时机开展冬春修，加快完成灌区项目和灾毁灌排工程修复，解决渠道输水不畅、卡点堵点问题，补齐灌排体系短板，4257处重点水毁水利设施基本完成修复，今年春季农业生产中已发挥效益。比如，河南人民胜利渠灌区通过实施现代化改造，骨干工程输配水条件大幅提升，骨干渠系水利用系数由0.536提高到0.609，灌溉周期平均缩短8天。陕西港口抽黄灌区完成华阴支渠续建工程，实施管道灌溉，春灌期间确保大春作物喝上了“定制水”。

倪文进补充，建立受旱区域大中型灌区灌溉保障情况台账，指导地方逐灌区摸排冬小麦等作物所处生育期、需水量、灌区可供水量，待播地缺水缺墒情况，以旬为周期滚动预测作物时令灌水需求，结合水源及预期来水情况，分析研判未来供水保障能力，提前做好水源调度。坚持灌溉用水总量控制和定额管理，指导农户根据灌溉方式科学合理灌溉，告知什么时候灌、一次灌多少水。充分利用数字孪生灌区先行先试成果，通过信息监测感知、优化调配水资源，做到精准灌溉。今年冬小麦主产区受旱较为严重的河南、陕西、山西等省386处大中型灌区累计灌溉2713万亩，灌水量超过30亿立方米。

“眼下，已进入了夏收、夏种、夏管的‘三夏’农忙模式，水利部将抓实抓细农业生产水利保障各项措施落实，坚持旱涝同防同治，提早安排部署。”倪文进说。

(责编：王震、吕骞)
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