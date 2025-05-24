人民网记者 李栋

记者从农业农村部获悉，为确保“虫口夺粮”保夏粮丰收，财政部会同农业农村部于近日下达中央财政农业生产防灾救灾资金14亿元，支持黑龙江、江苏、安徽、河南等30个省份及北大荒农垦集团开展农作物重大病虫害防控等相关工作。

自5月中旬开始，全国小麦集中收获区域逐渐由西南转向中部地区。当前，长江中下游麦区、黄淮海麦区陆续进入收获期。夺取丰收还要过干旱、病虫、干热风、烂场雨等多个关口，加强田管抗灾夺丰收的任务仍然艰巨。

据了解，中央财政重点对地方购置农药、药械等物资以及统防统治作业服务等给予适当补助，及时引导各地进一步加强监测预警，采取有效措施，开展小麦、水稻、玉米病虫以及农区蝗虫、红火蚁等防控工作，减轻重大病虫害对农业生产造成的危害，为赢得全年粮食丰产的主动权提供有力支撑。

据全国农技中心预测，2025年全国小麦重大病虫害总体偏重发生，发生面积9.5亿亩次，其中病害发生5.8亿亩次，虫害发生3.7亿亩次。赤霉病在长江中下游、江淮和黄淮南部麦区偏重至大流行风险高，条锈病在汉水流域和西北麦区局部偏重发生，茎基腐病和纹枯病在黄淮麦区偏重发生，蚜虫在黄淮海大部麦区偏重发生。

《2025年小麦春季重大病虫害防控技术方案》明确目标，小麦病虫害危害损失率控制在 5% 以内，坚持防病虫提单产和品质并举；小麦单产提升整建制推进县、优质小麦生产基地、绿色防控示范基地、省部级绿色高产高效示范片等地区实现绿色防控和统防统治融合推进。

目前，江淮、黄淮、华北、西北地区小麦陆续进入收获期，为切实加强病虫害防控，有效减轻病虫危害，全力以赴夺取夏粮丰收，农业农村部印发的《关于加强小麦中后期病虫害防控工作的紧急通知》强调，针对小麦条锈病、赤霉病、蚜虫、吸浆虫、麦蜘蛛“两病三虫”，抓好“一喷三防”补助政策落实，大力开展专业化统防统治。

夏收粮油是全年农业生产的第一仗，事关全年粮食生产大局。农业农村部总农艺师、种植业管理司司长潘文博在一季度农业农村经济运行情况发布会上表示，收获之前还要密切监测干旱、干热风、烂场雨等气象灾害，及时发布预警信息，及早做好物资储备和技术准备，一旦发生灾情，第一时间应急处置。同时，做好机收和应急抢收抢烘的准备，确保颗粒归仓。

(责编：王震、吕骞)

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