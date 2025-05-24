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中国大坝工程学会理事长矫勇：数智化升级筑牢大坝安全底线

欧阳易佳
2025年05月24日09:33 | 来源：人民网
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人民网成都5月24日电 （欧阳易佳）日前，中国大坝工程学会理事长矫勇接受采访时表示，我国正通过数字赋能、网络赋能和人工智能赋能等新技术全面升级传统大坝行业，筑牢大坝安全底线；同时，水电在新型电力系统中发挥“稳定器”和“平衡器”的作用，平衡风能、太阳能的间歇性和波动性，护航国家能源安全。

“我国现有水库大坝约9.5万座，这些大坝在国家水网当中扮演着重要节点的功能。水库大坝，尤其是流域控制性调控工程，它在整个流域水资源调蓄、防洪保护、供水安全当中发挥着关键骨干功能。”矫勇表示，然而部分早期建设的大坝因监测设施不足，还做不到对这些水库大坝安全状况的全要素感知。目前，水利部正统筹推进大坝数字化、智能化改造。其中，对老旧大坝将全面加强自身的监测系统完善升级，包括对大坝结构、库区、岸坡及水文气象的监测；对新建大坝则从设计、建设到运行，充分运用数字孪生和智能建造等新技术，确保大坝安全。

“在这个过程当中，通过大数据、数字孪生等技术，实现大坝建设和运行的模型优化，模拟大坝建设运行过程中的不同场景，提高分析和决策水平，实现对水库大坝的高质量建设和安全运行、科学调度，在保障大坝安全的前提下，把流域自然灾害的影响降到最低。”矫勇说。

“水库大坝传统功能是防洪、供水、灌溉、生态保护，也包括发电。随着我国风能、太阳能等新能源的快速发展，风能、太阳能越来越成为我们国家电力系统的主力军。但是风能、太阳能的间歇性和波动性，使电网调节面临很大压力，水库大坝也要增加新功能。”矫勇表示，水电是规模最大的蓄能工程，新能源安全并网要靠水电来平衡。在中国的新型能源体系当中，水库大坝在国家电网中增加了“稳定器”和“平衡器”的功能，以此来保障国家的能源安全，保证电网的安全。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)
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