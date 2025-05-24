中新网宁波5月23日电(项菁 沈彦汝)“这是我第一次来中国采购，能够见到这样的产品感到非常惊喜。”在一处展位前，匈牙利客商费伦茨·洛瓦斯(Ferenc Lovas)对一台车载冰箱表现出极大兴趣，并在现场交换到销售人员的联系方式。

第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会(以下简称：中东欧博览会)正在浙江宁波举行。其中，出口消费品展区面积达6万平方米，全国千余家企业携拳头产品参展。

宁波余姚是制造强县(市)。据余姚海关统计，今年一季度该市出口达到227.8亿元，同比增长22.6%。依托“家门口”的中东欧博览会，来自余姚的76家企业带着新产品、新技术组团亮相，希望开拓中东欧市场。

费伦茨·洛瓦斯看中的产品，是来自余姚一家专门研发生产车载冰箱、电子冷暖箱等电器的企业。“公司近40%的产品出口中东欧国家，我们这次专门展出了美妆冰箱、办公室小型冰箱以及车载冰箱，想借此机会拓展中东欧国家的新客户。”该公司销售人员姚明燕说。

在另一家余姚企业的展位前，适用于汽车及小型货车的四缸小型充气泵也吸引了不少海内外客商围观。“这是我们自主研发的新产品，具有轻量化、便携化的优势。”该公司总经理张汶枫称，目前中东欧国家的订单占公司总量的30%左右，“我们希望进一步拓展新市场、收获新订单”。

在当前产业转型升级的浪潮下，余姚不少制造企业正加速科技创新，向智能化转型。

人形机器人“阳明一号”化身“迎宾员”，和来往的采购商挥手问好；今年3月新研发的柔性制造具身智能机器人“AIX艾克斯”，正跟随指令熟练地进行装配作业……在本届中东欧博览会的“数智中东欧”展区，余姚一家科技企业研发的多款机器人纷纷亮相。

“这款具身智能机器人搭载了我们自主研发的感算控一体化AI控制器，响应速度达到毫秒级别，整体能耗也降低了40%左右。”该公司董事长助理俞伟杰介绍，经过展会期间的洽谈，该公司已与中东欧国家的多家制造企业达成初步合作意向，未来有望共同探索具身智能技术在汽车零部件、生物医药等领域的深度应用。(完)

(责编：王震、杨迪)

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