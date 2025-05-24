中新社北京5月23日电 (尹倩芸)中国商务部23日公布的最新数据显示，今年前4个月全国新设立外商投资企业18832家，同比增长12.1%；实际使用外资金额3207.8亿元(人民币，下同)，同比下降10.9%。

分行业看，前4个月中国制造业实际使用外资840.6亿元，服务业实际使用外资2312.5亿元。高技术产业实际使用外资967.1亿元，其中电子商务服务业、航空航天器及设备制造业、化学药品制造业、医疗仪器设备及器械制造业实际使用外资同比分别增长137%、86.2%、57.8%和4.9%。

分来源看，东盟地区实际对华投资同比增长42.9%，日本、瑞士、英国、韩国、德国实际对华投资同比分别增长74.2%、68.4%、54.6%、22.3%和12.3%。(完)

(责编：王震、杨迪)

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