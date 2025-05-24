中新社北京5月23日电 (记者 夏宾)中国汽车品牌出海，如何解决智能座舱的操控语言问题？

广州汽车集团股份有限公司(下称“广汽集团”)数字化部资深架构师王麒钧对此的答案是：借助人工智能。

“2025阿里云中企出海大会”近日举行，中新社记者从会上了解到，广汽集团与阿里云达成多项合作，将持续探索大模型与传统AI模型的结合，针对构建智能体Agent，渗透研产供销服全场景，利用AI能力支持业务变革核心流程更快落地。

阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭说，新一轮的中国企业全球化必然需要新一代的基础设施，阿里云将全力支持中国企业出海，包括加大投入打造全球云计算一张网、加速模型出海及AI产品国际化等。

以语言问题为例，今年4月开源的新一代模型千问3支持119种语言，涵盖众多小语种和方言，在东南亚地区和中东各国，千问已成当地开发者的广泛选择。

王麒钧也表示，广汽集团在接下来的AI创新浪潮中，会与阿里云一起，加速AI应用在海外市场落地。

在数字基础设施扩张和人工智能时代发展的大背景下，不仅是广汽集团，美的、伊利、东方航空、爱诗科技等一大批中国企业掀起了“数智”出海浪潮。

北京市社会科学院副研究员王鹏认为，数智化出海的核心，是通过人工智能、大数据、云计算等技术，赋能传统产业与新兴领域，推动产业链升级。

他举例，伊利集团运用AI技术进行全产业链智能监测与质量控制，不仅提升了生产效率和供应链透明度，还在海外市场树立了高标准、高质量的品牌形象；跨境电商领域，SHEIN与拼多多通过“小单快反”的智能供应链策略，实现出口额翻倍，精准匹配海外消费者个性化需求，展现了数智化在市场响应速度与服务体验上的革命性作用。

东方航空市场营销部副总经理徐喆表示，东方航空依托阿里云的“云＋AI”实现技术加速迭代，支撑了订单、合规、营销和AI应用等出海业务的创新。

北京大学国家发展研究院副院长黄卓说，在这一轮“出海”中，中国有很多新的优势，其中就包括“带着科技的翅膀出海”。

黄卓指出，中国已经构建了更为强大的数字化基础设施。在云计算、AI、物联网等领域的领先优势将持续转化为企业出海的动能。自2025年起，中国企业在AI与商业模式结合方面取得了显著成就。AI驱动的智能物流、跨境支付、个性化消费等商业模式，将继续成为中国企业差异化竞争的核心。

在中国移动近日举办的“2025年中资出海数智赋能合作大会”上，中国移动副总经理李慧镝发言称，AI技术不仅重塑产业形态，更重新定义中国企业在全球价值链中的创新引领地位。

为更好赋能中资出海，李慧镝提出四点建议，一是共建新一代数智基础设施，二是共营企业数智出海服务平台，三是共拓“AI+”行业创新应用场景，四是共创包容性数字社会价值。

“中国有14亿人的庞大市场，有最丰富的应用场景，有全球数量最多的优质工程师，也有高强度、多样化的竞争。能在中国市场胜出的产品和技术，也将在全球市场上扮演重要角色。”吴泳铭表示，中国企业的技术、供应链、服务和品牌能力已形成外溢效应。“未来，中国企业将在全球市场拥有更大的影响力。”(完)

(责编：王震、杨迪)

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