打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国企业“数智”出海，人工智能“挑大梁”

2025年05月24日08:25 | 来源：中国新闻网
小字号

　　中新社北京5月23日电 (记者 夏宾)中国汽车品牌出海，如何解决智能座舱的操控语言问题？

　　广州汽车集团股份有限公司(下称“广汽集团”)数字化部资深架构师王麒钧对此的答案是：借助人工智能。

　　“2025阿里云中企出海大会”近日举行，中新社记者从会上了解到，广汽集团与阿里云达成多项合作，将持续探索大模型与传统AI模型的结合，针对构建智能体Agent，渗透研产供销服全场景，利用AI能力支持业务变革核心流程更快落地。

　　阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭说，新一轮的中国企业全球化必然需要新一代的基础设施，阿里云将全力支持中国企业出海，包括加大投入打造全球云计算一张网、加速模型出海及AI产品国际化等。

　　以语言问题为例，今年4月开源的新一代模型千问3支持119种语言，涵盖众多小语种和方言，在东南亚地区和中东各国，千问已成当地开发者的广泛选择。

　　王麒钧也表示，广汽集团在接下来的AI创新浪潮中，会与阿里云一起，加速AI应用在海外市场落地。

　　在数字基础设施扩张和人工智能时代发展的大背景下，不仅是广汽集团，美的、伊利、东方航空、爱诗科技等一大批中国企业掀起了“数智”出海浪潮。

　　北京市社会科学院副研究员王鹏认为，数智化出海的核心，是通过人工智能、大数据、云计算等技术，赋能传统产业与新兴领域，推动产业链升级。

　　他举例，伊利集团运用AI技术进行全产业链智能监测与质量控制，不仅提升了生产效率和供应链透明度，还在海外市场树立了高标准、高质量的品牌形象；跨境电商领域，SHEIN与拼多多通过“小单快反”的智能供应链策略，实现出口额翻倍，精准匹配海外消费者个性化需求，展现了数智化在市场响应速度与服务体验上的革命性作用。

　　东方航空市场营销部副总经理徐喆表示，东方航空依托阿里云的“云＋AI”实现技术加速迭代，支撑了订单、合规、营销和AI应用等出海业务的创新。

　　北京大学国家发展研究院副院长黄卓说，在这一轮“出海”中，中国有很多新的优势，其中就包括“带着科技的翅膀出海”。

　　黄卓指出，中国已经构建了更为强大的数字化基础设施。在云计算、AI、物联网等领域的领先优势将持续转化为企业出海的动能。自2025年起，中国企业在AI与商业模式结合方面取得了显著成就。AI驱动的智能物流、跨境支付、个性化消费等商业模式，将继续成为中国企业差异化竞争的核心。

　　在中国移动近日举办的“2025年中资出海数智赋能合作大会”上，中国移动副总经理李慧镝发言称，AI技术不仅重塑产业形态，更重新定义中国企业在全球价值链中的创新引领地位。

　　为更好赋能中资出海，李慧镝提出四点建议，一是共建新一代数智基础设施，二是共营企业数智出海服务平台，三是共拓“AI+”行业创新应用场景，四是共创包容性数字社会价值。

　　“中国有14亿人的庞大市场，有最丰富的应用场景，有全球数量最多的优质工程师，也有高强度、多样化的竞争。能在中国市场胜出的产品和技术，也将在全球市场上扮演重要角色。”吴泳铭表示，中国企业的技术、供应链、服务和品牌能力已形成外溢效应。“未来，中国企业将在全球市场拥有更大的影响力。”(完)

(责编：王震、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
前四月我国新增消费品突破800万种
　　人民网北京5月23日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局发布统计数据，今年1—4月，我国消费品新增809.8万种，同比增长40.4%，涉及企业18.9万家。其中，家装类产品表现尤为突出，装修材料、卫生洁具、家具照明、智能家居、适老化改造五大类消费品新增133.2万种，同比增长560.8%，涉及企业1.2万家，商品条码依托其“产品身份证”功能，助力新旧动能快速转换和优质产能持续释放。…
余晓晖：工业互联网实现三大变革 未来将迎接智能新变革
　　人民网北京5月23日电 （记者任妍）5月21日至23日，2025工业互联网大会在苏州市召开。会上，中国信息通信研究院院长、工业互联网产业联盟理事长余晓晖发布了工业互联网十年成果总结及未来展望。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部