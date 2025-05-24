中新社北京5月23日电 (记者 陈康亮)根据中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)23日披露的数据，截至2025年4月末，存续私募基金141579只，存续基金规模20.22万亿元(人民币，下同)，较今年3月末的19.97万亿元有所增加。

今年4月份，新备案私募基金数量1606只，新备案规模643.72亿元。其中，私募证券投资基金1189只，新备案规模366.95亿元；私募股权投资基金143只，新备案规模161.01亿元；创业投资基金274只，新备案规模115.76亿元。

中基协当天还披露了私募基金管理人的相关情况。数据显示，截至2025年4月末，存续私募基金管理人19891家。其中，私募证券投资基金管理人7827家；私募股权、创业投资基金管理人11867家；私募资产配置类基金管理人6家；其他私募投资基金管理人191家。

就私募基金管理人的地域分布情况而言，截至4月末，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看，集中在上海市、北京市、深圳市、广东省(除深圳)、浙江省(除宁波)和江苏省，总计占比达72.2%，低于3月末的72.22%。从管理基金规模来看，前6大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、广东省(除深圳)、江苏省和浙江省(除宁波)，总计占比达75.02%，高于3月末的74.96%。(完)

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