中新网三亚5月23日电 (陈煜)三亚市商务局23日披露，今年1月至4月，三亚市服务贸易总额达41.34亿元(人民币，下同)，同比增长29.41%，展现出强劲的发展韧性和增长潜力。其中，出口35.85亿元，同比增长52.71%；服务贸易顺差达30.36亿元，同比扩大78.2%。

与此同时，三亚服务贸易伙伴数量增至74个，覆盖范围持续扩大，国际“朋友圈”越来越广；贸易网络已覆盖五大洲，为行业发展注入新动能。

三亚服务贸易实现稳健增长，特别是旅行服务领跑全市服务贸易发展。统计数据显示，今年前4个月，三亚旅行服务进出口额29.13亿元，占该市服务贸易总额的70.45%，同比增长112%。其中，入境旅游市场表现尤为抢眼，带动服务出口同比增长120%。

三亚市商务局相关负责人表示，除传统优势领域外，三亚新兴服务贸易业态展现出蓬勃活力。其中，计算机服务保持亿元规模，知识产权使用费同比增长45.76%，保险服务同比增长87.77%。

在国际市场方面，俄罗斯、塞尔维亚等新兴市场表现突出，服务贸易额分别同比增长7.53倍和3.35倍，成为新的增长点。

三亚市商务局局长郑聪辉表示，三亚在稳步发展运输、旅行等传统服务的基础上，将进一步加大力度培育数字、保险金融等新兴服务，持续优化服务贸易结构。“随着各项政策措施的落地见效，三亚服务贸易有望继续保持良好发展态势。”(完)

(责编：王震、杨迪)

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