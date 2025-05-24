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上海：加快科技服务业高质量发展

2025年05月24日08:31 | 来源：新华社
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新华社上海5月22日电（记者程思琪 董雪）记者从上海市政府22日举办的新闻发布会获悉，上海近日出台《关于进一步深化改革创新 加快科技服务业高质量发展的若干意见》，从强化企业科技创新主体、围绕创新关键环节补齐链条、优化完善工作机制等方面着手，构建起支撑科技创新全过程的服务体系。

科技服务业是运用现代科学知识和技术手段，围绕科技创新全链条发展，向社会提供智力服务的新兴产业。据上海市科委介绍，科技服务业在科技创新全链条中发挥着不可或缺的重要作用，包含研究开发、检验检测、科技咨询、技术转移转化、概念验证与创业孵化、科技金融、知识产权、科技数据与信息、科技人才培训等多元业态。

意见从供给侧、需求侧、环境面三个方面推出了16条举措，“强主体、补链条、改机制”是改革重点。

例如，在供给侧层面聚焦服务质量提升，推动科技创新资源开放，创新概念验证建设运营模式，深化科技社团和科技期刊改革，强化科技咨询服务和科技智库建设，加快专业技术人才培养方式改革，推动知识产权转化与运用，培育科技服务新业态新模式。在需求侧层面，围绕市场升级加快推动应用场景开发与开放，优化财政科研经费和科技创新券支持方式，扩大科技服务业对外开放，提升科技服务业全球化能力。

(责编：王震、杨迪)
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