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2025第九届世界无人机大会开幕 聚焦低空经济

2025年05月24日08:32 | 来源：中国新闻网
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中新网深圳5月23日电 (记者 索有为)主题为“步入低空经济新时代”的2025第九届世界无人机大会暨国际低空经济与无人系统博览会/第十届深圳国际无人机展览会，于5月23日在深圳会展中心开幕，吸引100多个国家和地区的万余名行业专家、学者、企业家参会。

与会者将围绕无人机与低空经济、低空数字交通、低空飞行服务、人工智能机器人等主题，举办110多场峰会、论坛和技术交流会等行业活动。

2025第九届世界无人机大会开幕。记者 索有为 摄

本次大会由中国电子信息行业联合会、中国民用机场协会、中国航空器拥有者及驾驶员协会、中国信息协会、中国国际经济技术合作促进会、中国机电设备工程协会主办，深圳市无人机行业协会、深圳市安全防范行业协会等承办。

同期举办的第二届国际低空经济与无人系统博览会、第十届深圳国际无人机展览会(简称：UASE无人机展)，以66000平方米的展览规模，汇聚国内外825家优质低空企业，携带5000多款无人机系统装备新产品进行展示，通过“主题大会、产品展示、技术交流、竞速比赛”等活动，打造一场推动低空经济创新发展的展会，预计将有超过10万人参加论坛与展览会。

本届UASE无人机展展览面积比上届增加31000平方米，增长88.6%；参展企业增加366家，增长76.3%。从前端到后端，从制造到服务，从行业巨头到新兴企业，各路展商携最新技术与产品亮相。

国外采购商咨询新型无人机。 记者 索有为 摄

知名智能工业级无人机企业一飞智控携多项突破性技术成果亮相展会。一飞智控研发的双供电模式协同运作技术，针对无人机编队表演中多场次补能效率难题，通过优化能源供给与管理机制，实现10分钟快速复飞，较传统模式作业效能提升显著，为大型活动的无人机光影秀提供了稳定可靠的技术支撑，推动无人机艺术表演向高频次、规模化应用场景拓展。

据该公司总经理张云介绍，这款新产品还首次在小型无人机上搭载降落伞，更加保障安全，该产品出口到日本、韩国、东南亚、中东和北美。

天津云翔无人机科技有限公司是第一次参加该展会，带来了国内首创FPV穿越机扩跳一体解调技术，该技术攻克了FPV穿越机干扰距离近、干扰效果差的难点和痛点。

据该公司总经理陈岭介绍，使用该技术的背负式设备，其有效干扰距离是目前市面普通设备的三倍以上，领先国内同类产品。

本届展会还将举办无人机FPV竞速赛、2025第三届粤港澳大湾区无人机竞速锦标赛、无人机足球赛、无人机趣味障碍赛等多场赛事，满足不同年龄段、不同兴趣爱好的参赛者需求。

低空经济板块上，5000多架(台)无人直升机、无人固定翼机、无人多旋翼飞行器、无人飞艇(船)、热气球、无人伞翼机、扑翼式微型无人机、无人车、智慧机器人、水下潜行器以及上下游配套产业产品悉数亮相。(完)

(责编：王震、杨迪)
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