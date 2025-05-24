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中国期货市场首个再生金属品种即将上市

2025年05月24日08:35 | 来源：中国新闻网
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中新社上海5月23日电 (高志苗)上海期货交易所(以下称“上期所”)23日发布消息称，中国证监会近日同意上期所铸造铝合金期货及期权注册，标志着中国期货市场首个再生金属品种即将上市。

中国是全球最大的铸造铝合金生产国和消费国，据中国有色金属工业协会统计，2024年，中国铸造铝合金(再生)产能约为1300万吨，产量约为620万吨；表观消费量约为673万吨。铸造铝合金具有低密度、高强度、良好的抗蚀性和优异的铸造工艺性，广泛应用于汽车、摩托车、机械设备、通信设备、电子电器、五金灯具等领域。

铸造铝合金是以废铝为主要原料，与铜、硅等熔炼后，通过铸造工艺生成毛坯或零件的铝合金。铸造铝合金是废铝循环利用的主要途径，节能减排效果显著。据中国有色金属工业协会数据，生产1吨铸造铝合金的碳排放量约为电解铝(火电)的3.6%，可节约3.4吨标准煤。铸造铝合金具有再生绿色属性，是铝工业低碳转型的重要产品。

上期所方面表示，推出铸造铝合金期货及期权，可以与上期所现有的氧化铝、电解铝期货及期权形成协同效应，为中国铝产业链企业提供更全面的风险管理服务。下一步，上期所将持续加强监管、防范风险，促进期货市场平稳运行和高质量发展，助力维护产业链供应链安全，更好服务实体经济高质量发展。(完)

(责编：王震、杨迪)
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