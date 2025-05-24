中国首个自主智能系统院士特色班招生
2025年05月24日08:36 | 来源：中国新闻网
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中新网哈尔滨5月23日电 (商艳凯 记者 史轶夫)哈尔滨工业大学(以下简称“哈工大”)23日对外发布，哈工大2025年高考招生将新增中国首个自主智能系统院士特色班，由中国工程院院士、哈工大党委书记陈杰担任班主任，全学段一体化培养，面向国家战略需求与科技发展前沿，致力于培养具备国际视野与创新能力的自主智能领域领军人才。
作为人工智能时代的核心引擎，自主智能系统正驱动着智能驾驶、智慧城市、国防科技等领域的颠覆性变革，是国家抢占科技制高点的关键领域。
自主智能系统院士特色班依托相关领域中国重点实验室、基础科学中心、前沿科学中心和国家人工智能产教融合创新平台，以及控制、计算机、航空宇航等哈工大优势学科，由院士领衔、国家级高层次人才组成的一流师资团队担任导师。
自主智能系统涉及人工智能、机器学习、机器人技术等多个领域的前沿技术。进入到自主智能系统院士特色班的学子，将在陈杰院士团队引领和指导下，围绕“自主与感知”“智能与涌现”“协同与群智”三大关键科学问题，聚焦人工智能算法、自主控制技术、复杂系统优化等前沿方向开展科研攻关，突破一系列关键核心技术难题，力争在自主智能系统领域取得一批国际领先的原始创新成果，着力推动智慧城市、智慧交通、智能建造、智能制造等领域产业变革。
今年，哈工大还推出“哈工大—港大优学班”并开始招生，培养更多具有国际竞争力的顶尖创新人才。(完)
(责编：王震、杨迪)
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