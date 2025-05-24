新华社记者 顾天成

形如覆鳞的尖鳞伞、形状特异的粗鳞鹅膏、宛如外星生命的艳红色阿切尔笼头菌……科学出版社23日在京发布《中国的毒蘑菇》，全面盘点了中国超500种毒蘑菇。

为本书作序的真菌学家、中国科学院院士庄文颖指出，蘑菇导致中毒的机理因种类而异，若缺乏对物种的正确识别，就会给挽救生命增加难度。

浩瀚的自然界中，真菌无时不在、无处不有。蘑菇是常见的真菌类群之一，其中既含有美味营养的食用菌，也包括误食可致死的毒蘑菇。国家食品安全风险评估中心数据显示，2010年至2022年我国发生在家庭的食源性疾病事件超2万起，其中首要原因是采食毒蘑菇中毒。

《中国的毒蘑菇》揭示了我国分布8个中毒类型的毒蘑菇51科126属509种、毒性待确定的蘑菇26种，分布存疑的毒蘑菇65种。

书籍作者之一、中国疾控中心职业卫生与中毒控制所研究员李海蛟介绍，该书基于数十年真菌资源调查和分类学研究，以中毒案例、毒性成分及可靠文献为依据，介绍了我国毒菇种类及其生态地理分布、标本采集和处理、中毒诊断与治疗要点等，为毒蘑菇的快速识别与预防中毒提供科学依据，对基层医疗工作者和生物学爱好者具有现实指导意义。

中国疾控中心职业卫生与中毒控制所首席专家孙承业指出，近年来，具有中国特色的蘑菇中毒领域原创性科学研究取得积极进展，已处于世界前列。

在《中国的毒蘑菇》一书中，我国作者独立或参与命名的新种106个，占全部种类的1/5。鹅膏菌毒素展现出抗肿瘤活性、裸盖菇素有望治疗重度抑郁症……全球范围内开展的科学研究也展现出毒蘑菇作为生物资源的重要价值。

科学出版社党委副书记徐雁龙表示，下一步继续聚焦基础科学、前沿科技、医药卫生等领域进行科普图鉴编研，为推动科普事业发展、建设科技强国贡献力量。

(责编：王震、杨迪)

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