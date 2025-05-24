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200亿千瓦时 我国西部地区将再添两台“华龙一号”核电机组

2025年05月24日09:20 | 来源：新华社
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　　新华社记者 黄耀滕 邹雨沁

　　5月23日，中广核广西防城港核电三期工程建设动员大会在广西防城港市举行，标志着中广核防城港核电三期工程建设全面启动。项目新建的5、6号“华龙一号”核电机组单机容量120.8万千瓦，两台机组年发电量将达200亿千瓦时。这也是继防城港核电站3、4号核电机组后，我国西部地区新建的“华龙一号”核电机组。

　　据了解，防城港核电项目位于广西防城港市企沙半岛，是我国西部地区建设的首个核电项目，规划建设6台百万千瓦级核电机组。其中，一期工程1、2号机组采用CPR1000技术，自2016年投运以来累计安全运行超3000天。二期3、4号机组采用具有我国自主知识产权的三代核电“华龙一号”技术，于2024年全面建成投运，是我国西部地区最早的两台“华龙一号”核电机组。

　　据悉，“华龙一号”采用177组堆芯燃料组件、双层安全壳、能动与非能动相结合等多项设计特征，在安全性提升的基础上，反应堆堆芯功率较国内二代核电机组提升了约9%，整体上达到国际先进水平。

　　截至2025年3月底，防城港核电基地4台机组累计发电量超1600亿千瓦时，相当于减少标煤消耗超4851.2万吨，减排二氧化碳约1.3136亿吨，种植森林36万公顷，为改善区域生态环境、推动绿色低碳发展发挥了重要作用。中国广核集团有限公司董事长杨长利介绍，中广核“华龙一号”产业链已带动5400多家上下游企业实现400多项关键设备国产化。

　　据介绍，防城港核电三期工程建设将创新采用“模块化施工”“数字化建造”等技术，预计高峰期将创造约1.5万个就业岗位，带动装备制造、建筑安装、数字化智能化等关联产业发展。

　　项目建成后，防城港核电基地总装机容量将突破690万千瓦，年发电量可达530亿千瓦时，为加快国家综合能源安全保障区建设，助力广西能源产业转型升级和经济高质量发展提供能源保障。

(责编：王震、杨迪)
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