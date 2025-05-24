新华社记者 郭爽

英国研究人员在新一期美国《神经肿瘤学杂志》上发表论文介绍，他们新开发出一种超快速脑肿瘤基因诊断方法，可以将脑肿瘤的诊断时间从此前的6至8周缩短至2小时。

这种脑肿瘤基因诊断方法由英国诺丁汉大学等机构的研究人员和临床医生共同开发。该方法基于牛津纳米孔技术公司的便携式测序设备，可更快检测人类基因相关区域，并可同时测序多个DNA区域，从而加快整个检测流程。

研究人员在50例脑肿瘤手术中使用了这一新方法，取得了100%的成功率，可在手术后两小时内提供诊断结果，并在基因测序几分钟内提供详细的肿瘤分类。

英国癌症研究会公布的数据显示，在英国，每天有34人被诊断出患有某种形式的脑肿瘤，相当于每年超过1.2万人确诊这一疾病。

目前在英国，脑肿瘤的诊断需要复杂的基因检测，临床医生需要将样本送往集中分析机构，而获得完整结果告知患者肿瘤类型及预后可能需要6至8周甚至更长时间。而最新方法可以快速获得结果，有望在手术过程中将这些信息提供给医生，以指导手术决策。

(责编：王震、杨迪)

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