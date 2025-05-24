新基因检测方法可在2小时内诊断脑肿瘤
2025年05月24日09:21 | 来源：新华社
小字号
新华社记者 郭爽
英国研究人员在新一期美国《神经肿瘤学杂志》上发表论文介绍，他们新开发出一种超快速脑肿瘤基因诊断方法，可以将脑肿瘤的诊断时间从此前的6至8周缩短至2小时。
这种脑肿瘤基因诊断方法由英国诺丁汉大学等机构的研究人员和临床医生共同开发。该方法基于牛津纳米孔技术公司的便携式测序设备，可更快检测人类基因相关区域，并可同时测序多个DNA区域，从而加快整个检测流程。
研究人员在50例脑肿瘤手术中使用了这一新方法，取得了100%的成功率，可在手术后两小时内提供诊断结果，并在基因测序几分钟内提供详细的肿瘤分类。
英国癌症研究会公布的数据显示，在英国，每天有34人被诊断出患有某种形式的脑肿瘤，相当于每年超过1.2万人确诊这一疾病。
目前在英国，脑肿瘤的诊断需要复杂的基因检测，临床医生需要将样本送往集中分析机构，而获得完整结果告知患者肿瘤类型及预后可能需要6至8周甚至更长时间。而最新方法可以快速获得结果，有望在手术过程中将这些信息提供给医生，以指导手术决策。
(责编：王震、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 织牢夏粮病虫害“防控网” 14亿元防灾救灾资金支持“虫口夺粮”
- 记者从农业农村部获悉，为确保“虫口夺粮”保夏粮丰收，财政部会同农业农村部于近日下达中央财政农业生产防灾救灾资金14亿元，支持黑龙江、江苏、安徽、河南等30个省份及北大荒农垦集团开展农作物重大病虫害防控等相关工作。 自5月中旬开始，全国小麦集中收获区域逐渐由西南转向中部地区。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开