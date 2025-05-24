人民网北京5月24日电 （欧阳易佳）日前，水利部召开“抗旱保灌及龙舟水防御工作情况”新闻通气会。会上，水利部水旱灾害防御司司长姚文广表示，今年“龙舟水”期间，珠江流域降雨接近常年或略偏多，大部气温偏高，强对流活动旺盛，局地暴雨多发频发；北江可能发生较大洪水，西江、韩江可能发生超警戒洪水，暴雨区内中小河流可能发生较大洪水，防汛形势不容乐观。水利部坚持防住为王，坚持预防为主，全力做好“龙舟水”防御工作。

姚文广介绍，今年以来我国雨情水情呈现出三个方面的鲜明特征：一是全国降水总体偏少但分布不均，强降雨过程偏多。截至5月22日，全国面平均降雨量138毫米，较常年同期的155毫米偏少11%。降水分布不均。二是江河来水偏少为主，长江上游黄河松花江辽河偏多。三是入汛日期偏早，大江大河汛情总体平稳。我国今年入汛日期为3月15日，较多年平均入汛日期的4月1日偏早17天。当前，主要江河水位较常年同期总体偏低。

“今年入汛以来，珠江流域已出现8次强降雨过程，累计面平均降雨量302毫米。受降雨影响，西江上游南盘江支流巴江、西江下游支流贺江、北江支流绥江等25条河流发生超警以上洪水，其中巴江发生超保洪水。”姚文广表示，水利部根据降雨预测和落区变化情况逐日会商研判，分析流域防汛形势，严格落实水旱灾害防御工作体系，压实防汛全链条责任，滚动优化防御措施。

姚文广介绍，通过系统、科学、安全、精准调度流域大中型水库，汛前统筹防汛和抗旱保供保灌，有序实施流域骨干水库群消落调度，腾库60亿立方米迎汛备汛，为汛期充分发挥流域骨干水库拦洪削峰作用打下坚实基础；突出抓好重点环节防御工作，强化巡查防守，做好病险水库、中小水库、涉河在建工程安全度汛各项工作；细化实化中小河流洪水和山洪灾害防御措施，提醒地方组织危险区群众转移避险，确保人员安全。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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