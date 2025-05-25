新华社杭州5月24日电（记者许舜达）作为第七届中国国际茶叶博览会活动之一，“未来茶发展趋势论坛”23日在杭州举办，论坛上“中国茶产业杭州指数（2025春茶季）”正式发布。

据介绍，中国茶产业杭州指数作为我国首个全国性茶产业综合指数，被誉为中国茶产业发展的晴雨表和风向标。指数数据采集依托国家茶叶产业技术体系综合试验站完成，覆盖了16个茶叶主产省份的118个茶叶主产县和19个产地批发市场。

本期指数报告显示，样本区茶青同比价格指数为101.6、同比上涨1.6%；同比交易量指数87.3、同比减少12.7%，茶青交易量减价略涨。样本区干毛茶产地批发同比价格指数为99.0、同比下降1.0%，同比交易量指数为94.0、同比减少6.0%，干毛茶产地批发交易量减价略降。

同时，2025年春茶生产频遇挑战，产业韧性经受考验，全国主要产茶区接连遭遇异常天气，致使大部分地区春茶采摘有所推迟，产量同比略降；产地批发市场高品质茶保持价格韧性；终端茶叶消费需求呈多元化特征，促使产区建立灵活的分级定价机制与小批量定制生产线，整体市场在品质提升与供需博弈中加速调整。

国家茶叶产业技术体系产业经济岗位科学家姜爱芹表示：“通过指数分析，我们清晰地看到中国茶产业正经历从‘规模增长’向‘价值提升’的深刻转型。以标准化指数量化描述和反映茶产业发展态势及市场变化趋势，可完善茶叶市场价格形成机制，引导产业链各环节价值合理分配。我们期待这一指数未来能成为茶产业的‘通用语言’。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

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