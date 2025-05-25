打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

春灌累计供水463亿立方米

抗旱保灌的同时，全力防御“龙舟水”

2025年05月25日05:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：水利部
　　制图：张丹峰

　　本报北京5月24日电  （记者李晓晴）记者从水利部获悉：春灌已近尾声，全国累计灌溉供水463亿立方米，灌溉面积近4亿亩；5320余处大中型灌区充分发挥抗旱保灌主力军作用，累计灌溉面积近3亿亩，为保障夏粮丰收提供了支撑。今年冬小麦主产区受旱较严重的河南、陕西、山西等省份386处大中型灌区累计灌溉2713万亩，灌水量超30亿立方米。

　　今年以来，全国平均降水量较常年同期偏少11%，江河平均来水量较常年同期偏少三成。特别是西南地区去冬以来、北方冬小麦主产区3月以来，降雨持续偏少，叠加高温大风天气，土壤失墒加快，耕地受旱较常年同期略偏重。

　　水利部滚动会商研判旱情形势，近期针对山西、湖北、广西、四川、云南、陕西、甘肃、宁夏8省区启动干旱防御Ⅳ级应急响应（针对广西的应急响应已终止），派出10个工作组赴一线调研指导抗旱工作。

　　科学调度保障水源。各流域管理机构强化用水调配，确保流域内灌溉用水。针对局地旱情，今年黄河中上游水库累计向下游补水66亿立方米，长江上游水库群累计向下游补水380亿立方米，全力保障灌区和下游沿线城乡用水。

　　加快完善灌排设施。去年中央投入超1000亿元实施1300多处灌区现代化建设与改造项目。各地抢抓时机开展冬春修，加快完成灌区项目和灾毁灌排工程修复，解决渠道输水不畅、卡点堵点问题，补齐灌排体系短板，4257处重点水毁水利设施基本完成修复，春季农业生产中已发挥效益。

　　坚持实施科学灌溉。建立受旱区域大中型灌区灌溉保障情况台账，指导地方逐灌区摸排冬小麦等作物所处生育期、需水量、灌区可供水量，摸排待播地缺水缺墒情况，以旬为周期滚动预测作物时令灌水需求，结合水源及预期来水情况，分析研判未来供水保障能力，提前做好水源调度。坚持灌溉用水总量控制和定额管理，指导农户科学合理灌溉。

　　在做好抗旱保灌工作的同时，全力做好“龙舟水”防御。每年5月下旬至6月上旬，受南海季风爆发和副热带高压北抬共同影响，我国华南地区极易出现持续性、大范围的集中降雨过程，易引发珠江流域性洪水，俗称“龙舟水”。

　　水利部坚持预防为主，开展流域水旱灾害防御监督检查，协助地方排查度汛安全隐患。4月底前已基本完成水毁设施修复，督促个别未完成修复项目加快施工进度，逐一落实安全度汛措施。

　　6月1日起，我国南方地区将进入主汛期。水利部将坚持以流域为单元，掌握洪涝干旱致灾风险，守住守牢水旱灾害防御安全底线。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月25日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
豫资控股集团：数智豫见未来，开启转型3.0时代
　　“如果不主动拥抱人工智能，迈入对企业‘智能治理’的新阶段，就可能被时代淘汰。未来将是一个‘AI+BI’双轮驱动的智慧时代。…
人民创力加速营项目启动
　　人民网郑州5月24日电 （记者王震）5月24日，“人民网×豫资控股集团数据智能合作伙伴会”在河南省郑州市召开。会上，人民创投正式推出“人民创力加速营”项目，将按照创新和创业两个方向，面向社会各界开展广泛深入的合作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部