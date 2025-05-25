抗旱保灌的同时，全力防御“龙舟水”

数据来源：水利部

制图：张丹峰

本报北京5月24日电 （记者李晓晴）记者从水利部获悉：春灌已近尾声，全国累计灌溉供水463亿立方米，灌溉面积近4亿亩；5320余处大中型灌区充分发挥抗旱保灌主力军作用，累计灌溉面积近3亿亩，为保障夏粮丰收提供了支撑。今年冬小麦主产区受旱较严重的河南、陕西、山西等省份386处大中型灌区累计灌溉2713万亩，灌水量超30亿立方米。

今年以来，全国平均降水量较常年同期偏少11%，江河平均来水量较常年同期偏少三成。特别是西南地区去冬以来、北方冬小麦主产区3月以来，降雨持续偏少，叠加高温大风天气，土壤失墒加快，耕地受旱较常年同期略偏重。

水利部滚动会商研判旱情形势，近期针对山西、湖北、广西、四川、云南、陕西、甘肃、宁夏8省区启动干旱防御Ⅳ级应急响应（针对广西的应急响应已终止），派出10个工作组赴一线调研指导抗旱工作。

科学调度保障水源。各流域管理机构强化用水调配，确保流域内灌溉用水。针对局地旱情，今年黄河中上游水库累计向下游补水66亿立方米，长江上游水库群累计向下游补水380亿立方米，全力保障灌区和下游沿线城乡用水。

加快完善灌排设施。去年中央投入超1000亿元实施1300多处灌区现代化建设与改造项目。各地抢抓时机开展冬春修，加快完成灌区项目和灾毁灌排工程修复，解决渠道输水不畅、卡点堵点问题，补齐灌排体系短板，4257处重点水毁水利设施基本完成修复，春季农业生产中已发挥效益。

坚持实施科学灌溉。建立受旱区域大中型灌区灌溉保障情况台账，指导地方逐灌区摸排冬小麦等作物所处生育期、需水量、灌区可供水量，摸排待播地缺水缺墒情况，以旬为周期滚动预测作物时令灌水需求，结合水源及预期来水情况，分析研判未来供水保障能力，提前做好水源调度。坚持灌溉用水总量控制和定额管理，指导农户科学合理灌溉。

在做好抗旱保灌工作的同时，全力做好“龙舟水”防御。每年5月下旬至6月上旬，受南海季风爆发和副热带高压北抬共同影响，我国华南地区极易出现持续性、大范围的集中降雨过程，易引发珠江流域性洪水，俗称“龙舟水”。

水利部坚持预防为主，开展流域水旱灾害防御监督检查，协助地方排查度汛安全隐患。4月底前已基本完成水毁设施修复，督促个别未完成修复项目加快施工进度，逐一落实安全度汛措施。

6月1日起，我国南方地区将进入主汛期。水利部将坚持以流域为单元，掌握洪涝干旱致灾风险，守住守牢水旱灾害防御安全底线。

《 人民日报 》（ 2025年05月25日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经