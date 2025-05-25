本报记者 叶传增

丽江看雪山，保山喝咖啡，腾冲逛古镇……

69岁的北京游客石女士，乘坐“金色年华·滇西漫游”银发旅游专列“玩转”云南。

“车上能不能休息好？身体不舒服咋办？行程会不会太累？”上车前，石女士还有不少顾虑。

随车管家胡仁娴安慰道：“阿姨放心，车上有随车医生和医务室，我们24小时为您服务。”

车厢内，单人床、独立卫浴、智能温控系统一应俱全，过道有防滑地毯、防滑扶手。

五天四晚，上车歇、下车玩。“行程刚结束，我已经在看别的线路了！”石女士说。

《提振消费专项行动方案》提出，积极发展抗衰老、银发旅游等产业，释放银发消费市场潜力。

石女士乘坐的这趟列车，是云南新开发的品质型银发旅游专列，由国铁昆明局和中旅星光旅游列车有限公司联合开行。

“银发群体已成为旅游市场的一支重要力量。”国铁昆明局国际旅游服务有限公司副总经理李建用数据说话，“我们开行的旅游列车中，接待的老年旅客人数很多，其中60岁以上的占比超过80%。”

市场上适合老年人的旅游产品并不算丰富。中旅星光旅游列车有限公司总经理贾磊表示：“老年人时间充裕，更青睐‘慢节奏’旅行。云南旅游资源丰富，但山高路远，许多旅游产品行程安排紧凑，而且以大巴为主要交通工具，老年人坐久了腰酸背痛，体验感大打折扣。”

银发旅游列车，让供需有效对接。

除了品质型银发旅游列车，云南还开设了以“象往号”为代表的普惠型旅游列车产品，通过一系列适老化改造匹配老年人需求。

“未来要建立银发旅游列车品质型、舒适型、普惠型产品体系，让‘银发族’选择更多元。”李建说。

银发旅游列车激起的消费“涟漪”，远超一张车票本身。

“老年人是淡季出游的‘主力军’，发展银发旅游列车，既能拉动淡季文旅消费，又能有效挖掘铁路运力潜能。”云南财经大学旅游文化产业研究院院长明庆忠表示。

保山不是传统的旅游热门城市，但也被“金色年华·滇西漫游”专列纳入线路。“银发旅游列车在行程设计上可以整合更多资源，带动更多‘低调’但不失特色的城市发展。”贾磊介绍。

要接好这波“银发流量”，车上车下都要“适老化”。

“我们要完善景区的适老化改造，多开发康养游、文化历史游等老年游客感兴趣的产品。”保山市文化和旅游局副局长李兴华说。

《 人民日报 》（ 2025年05月25日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经