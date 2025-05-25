红豆集团以科技创新优化生产、升级产品、转型发展

本报记者 何 聪 姚雪青

一套西服，从门店量体到收到成衣，全程只用7天；一条轮胎，有5项国家专利；产品、工厂、品牌扬帆出海……2024年，红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）全年申请专利388件，累计申报专利5185件。

党的二十届三中全会《决定》提出“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”。近年来，以传统产业起家的红豆集团向“新”而行，通过“智改数转网联”落地新制造，以产品科技创新激发新动能，以国内国际双循环打造新业态。

一套西服的数智化之旅

“身高为1.83米，体重为200斤……”顾客周先生走进红豆男装江苏省无锡市荟聚中心店，进入“智能量体舱”进行个性化量体。通过激光扫描，系统采集身高、体重、腰围等19项数据，并通过网络传回红豆集团红豆男装5G全连接工厂。

工厂工艺技术中心根据数据自动计算出53块数字模板，通过订单管理系统，同步发送给剪裁和缝制两个生产车间。

在剪裁车间，投影灯将这套西服的数字模板，投射在裁剪台上，不同部位呈现不同颜色。操作员铺上布料、按下开关，自动裁床机开始“咔嚓咔嚓”裁剪，不仅边缘光滑精准，还能最大化利用布料。

8分钟后，用于拼接一套西服的53块布料剪裁完毕。操作员按颜色分类，将布料放到3辆自动搬运小车上——上衣前片和后片各一辆，裤子一辆。车上放置二维码订单，小车通过“感知”二维码信息，去往不同工位。

车到缝制车间，每个工位的智能缝纫机旁，都配有平板电脑，不仅播放示范视频提示工人操作标准，还能显示布料从哪里来、要到哪里去。

“每套西服生产有293道工序，上衣分两部分缝制，在第185道工序‘重逢’，上衣和裤子走完所有流程后‘找到’彼此。”红豆男装5G全连接工厂厂长潘家祥说，7天时间，这套西服就可发往门店并交到周先生手里。每天，工厂生产西服约2000套。

站在“红豆—纺织服装工业互联网平台”前，屏幕上跳动的一组组数据，全景显示着工厂人员及机器的运转情况。“利用数智化技术，我们对生产资源不断进行统筹和优化。”潘家祥介绍，2021年以来，剪裁车间用工节省60%，效率增加32%，成本下降18%。

一条轮胎的高端化之路

走进红豆集团江苏通用科技股份有限公司的超高性能乘用车轮胎生产车间，只见黄棕色的天然橡胶、纯白色的杜仲胶、墨黑色的炭黑粉末、数十种化工助剂，源源不断地被加入两层楼高的密炼机里混合搅拌，一排挤出机将搅拌均匀的黑色“面团”切成不同规格的“面片”，作为轮胎各个部位的结构件。

经过密炼、成型，结构件组装成的胎坯被小车送往硫化黑灯车间，在180多摄氏度的“蒸锅”里蒸上11分钟，新轮胎热乎出炉。

公司副总经理卞亚波介绍：“这款‘千里马GA8’轮胎主要用于新能源汽车，新能源汽车起步瞬时扭矩大，对轮胎耐磨损、防打滑等性能提出了更高的要求。”

看胎面，有胶的变化、花纹的优化；在胎里，还有抗刺扎高分子材料的涂覆。“一条轮胎要走向高端化，要从内到外‘脱胎换骨’。过去10年间，在这条小小的轮胎上，陆续形成了5项国家专利。”公司轮胎技术研究院副院长赵江华表示。

产品走向高端，背后离不开科研支撑。

“杜仲胶有良好的耐磨性，但过去并未广泛用于乘用车轮胎的批量生产。”赵江华说，2013年起，公司与清华大学、哈尔滨工业大学等高校合作，成立国家级博士后科研工作站和国家级企业技术中心，开始前沿基础研究。公司科研团队通过反复试验，不仅论证了杜仲胶用作轮胎原料的各种优点，还攻克了其在应用过程中遇到的各项难点和问题。“2023年，杜仲胶首次成功应用于公司生产的乘用车轮胎，轮胎耐磨性能显著提升，抗湿滑性能在新能源汽车轮胎专业测试中达到国际领先水平。”赵江华说。

一笔订单的国际化之行

在电脑上打开“三维数字样衣系统”，屏幕左侧是一件毛呢大衣的版式图，右边是虚拟模特上身效果图。随着红豆集团江苏红豆对外贸易有限公司设计师孙美玲拖动鼠标，画面“舞动”，缝线的轨迹、面料的纹理、衣服拉伸及弯曲度等效果清晰可见。

孙美玲将新设计的毛呢大衣三维图纸，通过样衣系统发给德国客户。“这是一笔跨国订单。客户订购了1万件男士毛呢大衣，要求公司自主设计。公司如今正从‘卖产品’向‘卖设计’转型。”孙美玲说。

客户确认后，孙美玲将设计图发给数千公里外的兴利制衣柬埔寨有限公司，公司负责人钱志平召集生产负责人，连线无锡的设计、业务人员召开产前会。“公司位于柬埔寨西哈努克港经济特区内，目前5条大流水生产线、580名工人满负荷开工，工厂今年订单已排满。”钱志平在视频那头说。

红豆集团党委书记、董事局主席周海江介绍：“从2019年起，红豆集团开始布局跨境电商业务，开通多平台旗舰店，推广自主品牌，产品远销欧美、日本。一笔笔订单折射出了国际化足迹。2024年商品交易总额同比增长186%，今年一季度同比增长超30%。”

拓展海外市场，积极发展跨境电商，推动自主品牌扬帆出海，红豆集团国际化发展行稳致远。

《 人民日报 》（ 2025年05月25日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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