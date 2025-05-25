本报北京5月24日电 （记者喻思南）中国农业科学院第七届农科开放日24日在中国农业科学院中关村院区启动。农科开放日自2019年举办以来，累计吸引4112多万公众通过线上线下参与，有力推动了农业科技知识的普及和传播，助力全民科学素质提升。

此次农科开放日以“农业科普赋能 助力全民科学素质提升”为主题，36个院属单位同步举办。在科普展示区，各单位通过科技展示、实验展示、农产品展示、科普体验等方式，让公众与科研人员面对面交流，在互动中学习农业科技知识，了解农业科技前沿进展。来自中国农业科学院生物技术研究所、农业信息研究所、农业农村部环境保护科研监测所的4名专家通过科普讲堂，围绕人工智能、生物制造等主题，讲解农业知识。在分会场，院属各单位结合自身特点，围绕活动主题开展科普讲座、实验室参观、互动体验等丰富多彩的科普活动。

《 人民日报 》（ 2025年05月25日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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