5月25日，第二十届中国西部国际博览会在成都启幕。中国太保以“胸怀国之大者，践行保险为民”为主题的太保展厅正式亮相西博会国际馆。

立足主业，搭建全方位保险保障体系。中国太保旗下中国太保产险为本届西博会提供了一揽子保险保障服务，重点为主办方提供公众责任险、为展台搭建商布展提供安全生产责任险，同时为近200名西博会志愿者提供团体人身意外险，织密风险保障网。在本届西博会举办期间，中国太保将践行“太保服务，护航西博”的承诺，用有“责任、智慧、温度”的太保服务，助力西博会圆满成功。

专业赋能，提供全周期风险管理服务。中国太保积极发挥其在安全管理与风险防控方面的专业优势，在中国太保产险四川分公司特别成立了西博会风勘服务团队，聘请第三方安全、应急管理专家共同开展风险服务。服务团队从正式布展前即开始入场驻点服务，积极融入主场服务公司安全管理体系，通过人工巡查和专业设备检测，为西博会提供了覆盖布展、开展、撤展全周期的风险服务，以专业服务确保西博会的安全举办。

中国太保相关负责人介绍，公司积极响应国家创新驱动战略，构建专属科技保险服务体系，科技保险金额超过110万亿元，科技投资规模突破千亿元，覆盖多个行业，助力众多企业发展。践行“双碳”战略，构建ESG体系，首创多款绿色保险产品。同时，积极参与绿色公益，打造“三江源公益林”，助力低碳转型。聚焦乡村振兴与民生保障，为三大主粮提供风险保障，大病保险覆盖超2亿，惠民保为更多人提供健康保障。在养老领域积极布局 ，“太保家园”项目已落地13城15园。积极推进数字革新，构建大模型，加快数字劳动力应用，成为通过DCMM5级认证的保险集团。深度融入西部发展，险资入川累计超800亿元，首席承保多个省级重大项目，并在四川省推出阿尔茨海默病专属保险“蜀智保”。

大会展区还设置了多个互动体验项目。“太好保”智慧出行体验，直观呈现了科技赋能交通风险管理场景；VR体验借助科技模拟体验多发性的典型安全事故，交互式的体验引来众多观众驻足；急救技能培训、应急救援包扎演示等活动也吸引大量观众互动参与。

5月26日，中国太保在西博会举办“中国太保浦江汇客厅——“气候保险的实践与探索研讨会”，以风险减量为引擎助力气候保险高质量发展。作为西博会财产保险服务商，中国太保在护航论坛成功举办的同时，还将在展会期间举办气候保险论坛，探索巨灾保险的创新与实践，全方位展示其服务国家战略、守护美好生活的“太保力量”。

(责编：曹淼、李源)

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