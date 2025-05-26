刘 萌

原标题：以旧换新持续火热 消费市场活力满满

近日，笔者家中换了三台空调，因为可以参加以旧换新活动，享受“国补+平台补贴+旧品抵扣”的优惠后，每台省了840元，相当于打了七五折。安装空调的师傅表示，最近一段时间，通过以旧换新方式安装空调的客户，每天都排得满满的。这是今年以来我国加力扩围实施消费品以旧换新政策，持续促消费、惠民生的缩影。

从商务部家电以旧换新信息系统数据来看，今年1月份至4月份，超过3400万名消费者参加了家电产品以旧换新，累计购买的12类家电产品超过5100万台，带动销售1745亿元。

自今年1月份商务部等部门发布《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》以来，补贴政策快速落地，成效明显。截至5月22日，已有4884.8万名消费者购买手机等数码产品5148.3万件，带动销售1432.6亿元。一组组亮眼数据不仅印证了以旧换新热潮，也展现出消费市场的蓬勃活力。

同时，在以旧换新等政策牵引下，消费成为今年中国经济增长的亮点之一。国家统计局数据显示，4月份，社会消费品零售总额同比增长5.1%，其中消费品以旧换新相关商品销售大幅增长，对社会消费品零售总额的增长和支撑作用明显。

再拉长时间来看，今年1月份至4月份，限额以上单位家电和音像器材类商品零售达3469亿元，同比增长23.9%，超出同期社会消费品零售总额增速19.2个百分点。2024年9月份至2025年4月份，家电类商品零售额已连续8个月保持两位数增长。

今年《政府工作报告》提出“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。日前，国家发展改革委印发通知，会同财政部及时向地方追加下达今年第二批810亿元超长期特别国债资金，继续大力支持消费品以旧换新。

此外，为更好地落实消费品以旧换新政策，不少地方正加强协作，出招解决一些痛点问题。比如，辽宁省今年加力扩围产品品类并不断优化以旧换新流程。目前，家电品类从上年的8类扩充至今年的20+X类；家电、手机等补贴资格领取核销渠道由2个拓展到10个；升级使用专用POS机后，消费者填报汽车补贴信息从17项缩减为4项；探索“T+5”预拨付模式，全力缩短商户垫资周期，努力做到商户垫资压力越来越小，消费者获得感越来越强。

我国市场规模巨大，且正处在消费升级的关键阶段。相信随着各项提振消费政策不断落实落地，超大规模市场的潜力将进一步释放，我国消费市场活力满满的态势必将长期保持下去。

(责编：杨曦、陈键)

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