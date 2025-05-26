原标题：二维码跨境互联互通成效显现 银联合作钱包在马来西亚交易笔数同比增长4倍

银联国际5月25日宣布，银联国际与马来西亚支付转接网络Payments Network（PayNet）二维码跨境互联互通合作成效显现，2025年1-4月，境内外银联合作钱包在PayNet二维码商户交易笔数同比增长超4倍，交易金额同比增长超13倍。下一步，双方还将继续深化合作，持续提升对中马两国跨境客群的支付服务水平。

数据显示，境内外支持银联标准的合作钱包在PayNet二维码商户的交易主要集中在餐饮、购物、便利店等场景。除中国境内银联合作钱包交易量最高外，马来西亚本地钱包Wanna Pay以及韩国Naver Pay、老挝BCEL、新加坡OCBC、泰国KPlus等钱包交易量靠前。银联二维码网络在账户侧的应用范围正拓展到越来越多的国家和地区，区域服务能力持续提升。

PayNet是马来西亚国家二维码支付标准（Duitnow QR）的指定运营机构，覆盖当地超300万家二维码商户。2023年6月，银联国际与PayNet采用网络对网络（N2N）模式，达成二维码跨境互联互通商业合作，同年10月即实现银联境内合作钱包在马来西亚二维码商户受理。这是银联二维码跨境互联互通模式首次在东南亚落地，具有重要的示范意义。

在中马经贸往来持续升温和“免签”政策等背景下，两国人员往来日益密切，根据马来西亚旅游部门预测，2025年入境马来西亚的中国游客可达500万人次，同比增幅超35%。双方二维码跨境互联互通合作，将进一步发挥支付的纽带作用，搭建双向资金融通、民心联通桥梁。

目前，银联已在境外19个国家和地区与本地网络达成和推进二维码跨境互联互通合作。在东南亚，除马来西亚外，银联还与印尼、泰国、柬埔寨、越南等国本地网络达成合作，将带动区域内银联二维码受理商户规模达数千万家。

(责编：董童、李源)

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