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业界聚焦人工智能发展合力 赋能高质量发展

人民网记者 黄盛
2025年05月26日16:23 | 来源：人民网
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生成式AI火热带来哪些科技伦理问题及其治理？人工智能如何深度融合产业创新？人工智能在广西如何实现创新发展？怎样更好把握人工智能治理主动权？人工智能在公共服务流程中如何运用和整合？人工智能怎样赋能人文社会科学发展……

伴随着我国人工智能产业的跨越式发展，涵盖基础层、技术层、应用层的完整产业链正在各地区、各行业加速落地。但随之而来的一系列话题，也备受社会各界关注。在日前由广西壮族自治区社会科学界联合会、广西壮族自治区人民政府驻北京办事处联合主办的“人工智能赋能高质量发展”座谈会上，多位专家认为，人工智能是推动高质量发展的重要引擎，在促进经济转型升级、提升社会治理效能、推动哲学社会科学创新等方面潜力巨大。

与会专家表示，广西正处于成型起势的关键阶段，主动拥抱人工智能时代，立足面向东盟区位优势，接连出台《关于加快推动人工智能高质量发展的决定》等一系列政策措施，积极打造中国—东盟人工智能创新合作中心，助力构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。全国各地包括西部陆海新通道沿线省份都在抢抓人工智能发展机遇，各方应加强区域协同与产学研合作，发挥西部陆海新通道的纽带作用，整合资源优势，共同攻克核心技术难题，完善人工智能监管体制机制，推动人工智能产业健康有序发展。

也有与会人士建议，要注重平衡技术发展与人文关怀，在追求技术创新的过程中坚持科技向善，坚守伦理底线，朝着有益、安全、公平的方向，推进人工智能与经济社会协调发展。

(责编：王连香、高雷)
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