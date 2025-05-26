人民网北京5月26日电 （记者车柯蒙）自2024年12月1日起，水资源费改税试点在全国范围内全面实施。根据《水资源税改革试点实施办法》，水资源税可以按月、按季度或者按次申报缴纳，2025年一季度，是全面实施水资源费改税后首个完整的季度征期。记者从国家税务总局了解到，水资源税首季征期运行平稳，改革效应初步显现。

2025年一季度，全国共实现水资源税收入104亿元，其中新试点的21个省份收入43.5亿元，剔除水力发电季节性因素和农业用水按年申报因素，较2024年季均水资源费收入增长16.4%；新试点地区水资源税申报户数达到8.7万户，较2024年水资源费缴费户数增加1.3万户，增幅18%；新试点地区0.35万户此前无证取水的纳税人完成申报，其中0.27万户纳税人主动申领取水许可证。在基本没有增加终端正常生活生产用水负担的同时，增强了居民和企业节约用水意识，社会反映良好。

为推动普遍存在的地下水超采和污染问题的解决，水资源税设置地下水税额标准高于地表水，促进企业合理调整用水结构，减少取用地下水。同时，对耗水量大且浪费现象严重的高尔夫球场、滑雪场、洗车、洗浴等特种取用水设置比其他行业更高的税额标准，倒逼节约用水。据统计，首季征期新试点地区地下水、特种行业取用水量分别较去年季均下降15.4%和41.5%。

城镇公共供水企业属于公益性企业，承担着重要的社会职能和民生职能，基本依赖政府财政拨款维持盈亏平衡。为减轻城镇公共供水企业负担，改革在取水环节考虑其合理损耗因素，允许在计算取水量时予以扣除；在售水环节将其缴纳的水资源税在终端综合水价中单列，并在增值税计税依据中扣除。据统计，首季征期新试点地区城镇公共供水企业较去年季均税负下降8.7%。

国家税务总局财产和行为税司负责人表示，税务部门将持续加强与财政、水利部门的协作，进一步提升纳税人办税便利度，确保改革举措落地见效，促进水资源节约集约安全利用，推动我国经济社会绿色转型。

(责编：王连香、高雷)

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