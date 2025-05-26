人民网北京5月26日电 （记者孙博洋）记者从中国标准化研究院了解到，顾客联络服务国家标准讨论会近日在北京召开。

据悉，会上，来自国家铁路局市场监测评价中心、中国信息通信研究院、交通运输部路网监测与应急处置中心、人力资源和社会保障部信息中心、中国民航科学研究院民航局消费者事务中心等30余家主管部门和企事业单位代表，围绕《顾客联络服务 人工与智能客户服务协同要求》国家标准草案展开讨论。

会议指出，《顾客联络服务 人工与智能客户服务协同要求》国家标准的制定有助于规范人工与智能客服的协同流程，提升客户服务质量与效率，优化用户体验，确保服务的一致性与准确性。通过该标准的研制与应用，促进技术与服务深度融合，推动客户服务模式创新升级，增强客户满意度，为行业高质量发展提供标准化支撑。

会上，中国标准化研究院有关人员介绍了该标准的编制背景、整体框架和主要技术内容，与会代表就标准框架、核心内容和技术难点进行了深入的交流探讨。

中国标准化研究院相关负责人表示，下一步，中国标准化研究院将持续推动该标准研制工作，为顾客联络服务智能化、高效化、人性化提供高水平标准支撑。

(责编：王连香、高雷)

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