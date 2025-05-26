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财政部回应穆迪维持中国主权信用评级

2025年05月26日19:42 | 来源：新华社
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5月26日，国际信用评级机构穆迪发布报告，决定维持中国主权信用评级“A1”和负面展望不变。对此，财政部有关负责同志接受了媒体采访。

“我们认为，去年四季度以来，中国政府实施一揽子宏观经济调控政策，经济指标回升向好，市场预期和信心稳定，债务中长期可持续性增强，穆迪作出维持中国主权信用评级稳定的决定，是对中国经济向好前景的正面反映。”这位负责同志说。

这位负责同志表示，当前，全球经济发展面临动能不足、地缘政治冲突加剧、国际经贸秩序动荡不居等多重风险挑战，经济运行的不确定性增加。在此背景下，中国经济实现良好开局，高质量发展向新向好，生产和消费需求稳中有升，经济运行稳定性、协调性持续增强，充分展现出强劲韧性和蓬勃活力。

“下一步，一系列增量政策和存量政策还将协同发力、持续显效，为经济高质量发展提供坚实支撑。无论外部环境如何变化，中国都将坚定信心、保持定力，集中精力办好自己的事。”这位负责同志说。（记者申铖）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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