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全国“三夏”大规模小麦机收全面展开

2025年05月26日20:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月26日电（记者胡璐）记者从农业农村部了解到，截至5月26日17时，各地已收夏粮小麦7005万亩，日机收面积连续3天超过400万亩，全国“三夏”大规模小麦机收全面展开。

　　据了解，当前麦收进度已近两成，其中西南地区及湖北麦收进入尾声，河南进度过三成，安徽、江苏等地已开收。

　　农业农村部有关负责人介绍说，农业农村部提前组织各地调配农机，做好夏收准备。据调度，今年“三夏”全国将投入各类农机具超1700万台（套），压茬推进夏收、夏种和夏管机械化作业。其中联合收割机80多万台、参与跨区作业的超20万台，能够满足夏收正常作业需求。9至10公斤/秒大喂入量联合收割机成为跨区作业主流机型，配备北斗定位、作业监测等功能的智能化联合收割机更多投入生产一线。

　　农业农村部联合交通运输、公安、气象、石油石化等部门和单位共同加强农机作业服务保障。目前，麦收重点省份已设立跨区作业接待服务站3400多个，在高速公路收费站开通农机绿色通道4800多个，对跨区农机进一步简化核验程序、一律快速免费放行；组织设立农机优先优惠加油通道5800多个，全力保障作业用油供给；组织开通农机作业服务保障热线电话1260多个，及时帮助农民群众解决机收困难问题；启动“三夏”机收气象服务等。

　　为切实强化农机应急救灾能力，农业农村部指导麦收省份提前制定农机应急工作预案，签订区域互助合作协议，及时组织开展抢收抢烘作业。目前，麦收重点省份已建设区域农机社会化服务中心3900多家、区域农业应急救灾中心2020多家、常态化农机应急作业服务队6900多支。

　　据中国气象局预报，未来一周，麦收省份大部天气晴好、适宜成熟小麦收晒，但5月27日至29日南方局部、6月1日至2日全国大部将有明显降雨过程。农业农村部将组织各地加快抢收进度，及时抢烘晾晒，努力确保夏粮丰收到手、颗粒归仓。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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