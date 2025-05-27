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淘宝闪购联合饿了么日订单超4000万 订单准时率达97%

2025年05月27日10:01 | 来源：新华网
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原标题：淘宝闪购联合饿了么日订单超4000万，订单准时率达97%

5月26日，淘宝闪购联合饿了么宣布，日订单数已超4000万。此时距淘宝闪购正式上线，不到一个月。

5月2日，淘宝闪购正式上线，联动饿了么的供给和履约能力，形成阿里即时零售一张大图，全力促进消费市场热度，同时给中小商家带去新的增长机会。提振消费，离不开在拓宽消费场景上全方位发力，即时零售等消费新业态、新模式，被赋予了更多期待。权威调研报告预测，即时零售市场在2030年将超过2万亿元规模，潜力巨大。淘宝闪购和饿了么抓住了潜在的新场景、新需求，以即时零售为切口，为释放多样化、差异化消费潜力提供助力，有助于推动消费提质升级。

数据显示，目前淘宝闪购的订单结构已向全品类大幅拓展，非茶饮占比达75%，非餐品类订单增长远超预期。

订单量高速增长的同时，淘宝闪购也保障了高质量履约水平，订单准时率达97%。目前，淘宝闪购零售品类在时效上可做到3公里以内订单30分钟基本全覆盖，医药类履约时长平均已可以做到28分钟内。零售订单和餐饮相比结构更复杂，更远的配送半径、商品重量等因素，都给配送履约带来了较大挑战，淘宝闪购在订单高速增长的同时能够保证服务、履约水平，得益于在仓配、运力、商家生态上的长期深耕。

上线之初，淘宝闪购就明确将聚焦消费者权益作为重心。先后推出奶茶免单、520鲜花免单、晚餐夜宵专属红包等活动。 在远近场电商结合上，淘宝闪购也有积极探索。淘宝闪购同时面向淘宝天猫的品牌和商家开放，支持能满足即时配送需求的商家拓展“近场”生意场景。母亲节期间，从“远转近”的淘宝天猫鲜花商家里，有近20%的商家成交翻倍增长，多位商家表示，淘宝闪购的订单带来大量新客。

此前，阿里巴巴2025财年Q4及全年财报业绩会也透露，淘宝闪购无论在规模增长还是效率提升上均超出预期。管理层还透露了淘宝闪购的短期策略和目标，即重点投资新用户、让更多淘宝用户转变为即时零售用户。从长期看，淘宝闪购将在用户活跃度、用户规模等多方面给淘宝带来好处，且能够看到远场近场电商结合、基于闪购业务升级商业模式的可能性。

(责编：董童、李源)
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