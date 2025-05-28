装备制造业利润同比增长11.2%

本报北京5月27日电 （记者刘志强）国家统计局27日发布数据显示：1至4月，我国规模以上工业企业利润同比增长1.4%，较1至3月加快0.6个百分点，延续恢复向好态势。以装备制造业、高技术制造业为代表的新动能行业利润增长较快，彰显工业经济发展韧性。

1至4月，装备制造业利润同比增长11.2%，较1至3月加快4.8个百分点，拉动全部规上工业利润增长3.6个百分点。从行业看，装备制造业的8个行业中，有7个行业利润实现两位数增长，6个行业较1至3月增速加快。

1至4月，高技术制造业利润同比增长9.0%，较1至3月加快5.5个百分点。“人工智能+”行动深入推进，半导体器件专用设备制造、电子电路制造、集成电路制造等行业利润分别增长105.1%、43.1%、42.2%。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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