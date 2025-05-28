在对外开放等四个方面实施十六项政策举措

本报记者 罗珊珊

国务院常务会议5月9日审议通过《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》（以下简称《工作方案》），近日商务部受权发布。5月27日，国务院新闻办举行政策例行吹风会介绍有关情况。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激介绍，1984年，在借鉴经济特区成功经验的基础上，我国在沿海城市设立了首批14家国家级经济技术开发区。随着改革开放向纵深推进，国家级经济技术开发区布局更加全面、更加完善，开放力度、经济实力和创新活力持续增强。到2024年，国家级经济技术开发区已经达到232个，创造地区生产总值达16.9万亿元。

党的十八大以来，国家级经开区持续推进高水平对外开放，促进深层次改革和高质量发展，各项事业取得积极发展。

大力发展开放型经济，外贸外资“第一梯队”的地位进一步巩固。目前，232个国家级经开区共有外资企业超过6万家，有进出口实绩的外贸企业9.9万家；2024年全年实际使用外资272亿美元，进出口10.7万亿元人民币，分别占全国的23.4%和24.5%。

加快发展新质生产力，经济实力和综合配套优势显著增强。目前，国家级经开区里的各类经营主体已经超过490万家，其中包括7.3万家规模以上工业企业和8.5万家高新技术企业；省级以上研发机构超过1.5万家。

创新优化管理体制，建设一流营商环境。目前，约60%的国家级经开区内设机构数量不超过10个，可为企业提供全流程、高质量的便捷政务服务。

“当前，国际经贸秩序正在遭受严重冲击，外部环境不确定性不稳定性增加，国家级经开区稳外贸稳外资主阵地的责任担当更加凸显。”凌激介绍，《工作方案》共提出四个方面16项政策举措，把国家级经开区工作放到中国式现代化大局中去定位、去谋划，力争为转变发展方式、优化经济结构、扩大高水平对外开放作出新的示范。

一是在对外开放方面，国家级经开区是外贸外资的“第一梯队”，是“投资中国”的优先选择，也是制度型开放的重要平台。《工作方案》提出支持举措：鼓励生物医药、高端制造等领域外商投资，支持数字服务出口，支持经开区与自贸试验区协同发展，指导落实外商投资企业利润再投资递延纳税政策等。

二是在发展新质生产力方面，国家级经开区产业聚集度高、先进技术的应用场景多，为提升创新策源能力，将支持布局产业科技创新平台，加强商业转化、产学研合作，促进科技创新与产业联动发展。支持国家级经开区制造业发展提质升级、数实融合，孵化未来产业，建设高标准数字园区、智能工厂、算力基础设施等。

三是在管理制度改革方面，《工作方案》聚焦体制机制、管理效能、营商环境建设，提出了优化园区运营模式、推动行政管理主体与开发建设主体相对分离、完善激励机制、下放省市级经济管理审批权限等工作任务。涉及企业关注的问题有“高效办成一件事”、惠企政策“免申即享”、包容审慎监管、智慧监管等内容。

四是在要素保障方面，涉及土地、能源、人才、资金等工作，《工作方案》出了多项“实招”，比如支持各地为国家级经开区单列年度土地指标，允许使用地方政府专项债券等资金支持产业项目，支持开发建设主体上市融资等。鼓励各地创新发展模式，加强资源要素整合，提升综合利用水平。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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