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“流量”变“留量”，再变“增量”（子夜走笔）

孙海天
2025年05月28日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　为什么大家愿意来梅林村？

　　好风景加上便利的生活条件、现代化的服务设施，吸引的不仅是游客，还有大批“新村民”。“新村民”扎根，继续为美好乡村建设添砖加瓦，催生乡村咖啡馆、体验工坊等消费新业态。聚气引流，“流量”变“留量”，再变“增量”，乡村发展进入有机、健康的生长状态。

　　随着消费升级，向往诗意栖居的人们对乡村的期待，不仅是美丽的田园风光，通水、通路、通电等基本生活条件，还有像城市一样充电无忧、网络高速、外卖到家的便利生活，以及让人眼前一亮的新业态。

　　江西婺源，建观鸟驿站，吸引摄影“发烧友”，去年观鸟收入占旅游综合收入的7.5%，带动2.3万农户增收致富。贵州安顺，山区峡谷的座座千米级大桥，衍生出高空蹦极、急速滑降、空中餐厅等项目，吃上桥旅融合的新红利。

　　这些乡村发展的生动实践，离不开各方的同频共振。政府明确乡村的特色定位，政策上精准发力，“诗意”不走样；市场放得活，有眼光、有闯劲的村民和“新村民”发现美、创造美，把“土疙瘩”变成“金疙瘩”。

　　一季度，全国乡村旅游接待总人次、总收入，同比分别增长8.9%、5.6%。满足人们对诗意栖居的美好向往，农村市场潜力巨大。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月28日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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