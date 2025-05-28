四川中江种粮大户和农事服务中心联动——
两通电话，1200亩小麦一站式收储（三夏进行时）
图为中江县永太镇东沟村，数台收割机在麦田中收小麦。
四川省是我国13个粮食主产省份之一，也是西部唯一的粮食主产省份。今年3月，本报记者来到该省第一产粮大县中江县，采访了当地高标准农田建设情况，记录下智慧麦田里的高科技场景。
彼时绿油油的麦苗，如今已缀满金灿灿的麦穗，中江县37万余亩小麦迎来丰收时刻。今年收成怎么样？老乡们抢收运储还顺利吗？5月底，记者再次来到中江县，看蜀乡丰收季，沃野变粮仓。
——编 者
站上田埂，中江县玉兴镇种粮大户曾金鑫俯身抓起一绺麦穗，揉搓几下，轻轻一吹。
“咯嘣”，口中麦粒半碎，麦香溢出。“这就是熟了，可以收了！”曾金鑫眉毛一扬。
说话间，他掏出手机，拨了两通电话。
第一通，打给收割机手。提前就说好的，收割机手在电话里爽快应答。在镇里，曾金鑫流转了1200亩土地种植小麦，是农业社会化服务组织眼里的“香饽饽”。“机收一亩地40多块钱，高标准农田，效率高、收得快。”曾金鑫说。
第二通，打给了玉兴镇综合农事服务中心总经理李久林。服务中心收储小麦，销售给面粉厂和国家粮食储备库等。听说曾金鑫家的小麦开收，李久林连连应许，“这就派车，一会儿就到！”
不多时，收割机先赶来，灵巧地驶下田垄。
“现在很方便，一个电话的事儿。”曾金鑫说，县农业农村局还组建了种粮大户微信群，需要收割时，在群里发需求，农业社会化服务组织很快就会“接单”。
农业机械化，节节攀升的不只收割效率。“一台机器一天能收四五十亩。”曾金鑫说，收割机还能把秸秆粉碎还田，土壤肥力也上去了。
粮食正收着，服务中心的运粮车也到了。收割机驶上小路，倒粮、装车，很快，数千斤小麦装得满满当当。
“最近连续晴天，麦子不用烘干就能直接卖。”曾金鑫说，“服务中心和种粮大户有合作，只要水分含量达标，可以直接运过去。”
载满粮食，运粮车抵达服务中心，过磅后直接储存，小麦归仓。“今年亩产估计有1000斤左右，1200亩地预计能收600多吨。”曾金鑫说，一体化收储省去中间环节，让粮食损耗大大减少，服务中心还会及时推送粮食价格变动信息，方便大家了解市场情况。
传送带循环运转，运粮车来来往往。在服务中心，数百吨粮食垛成堆。“最近每天收购小麦700多吨，大部分来自种粮大户。”李久林介绍，中心还引进了6条烘干生产线，提高粮食烘干效率。
夏收紧锣密鼓，播种也有序展开。“收完麦子，我们要马上放水、打浆。”曾金鑫说。
而在玉兴镇旭光村，73岁的罗大友正打理自家的6亩多坡地，“前两天刚收完，今天联系了旋耕机来打土、还田。”当地的一些坡地地块小、地形陡，大型机械派不上用场。“多亏有小型旋耕机，方便灵活，不用自己干，还快了好几倍。”旋耕之后，灌水、插秧，罗大友都一一计划好了。
中江县农业农村局总农艺师陈正龙介绍，依托县乡村三级推广网络，县农技推广中心和乡镇农技站正组织农技、农机等农业科技服务人员深入田间地头，及时提供服务。“全县37万余亩小麦正加速收割，预计端午节前收完，水稻插秧也将陆续进行。”陈正龙说。
《 人民日报 》（ 2025年05月28日 03 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：适老产品快速增长 前四个月新增2.87万种
- 人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，今年1—4月，适老化产品新增2.87万种，截至4月底，适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。 市场监管总局发布数据显示，截至4月底，全国消费品品种总量21860.4万种，其中适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。…
- 评论
- 关注