四川中江种粮大户和农事服务中心联动——

本报记者 王永战

图为中江县永太镇东沟村，数台收割机在麦田中收小麦。

肖开丰摄（人民视觉）

四川省是我国13个粮食主产省份之一，也是西部唯一的粮食主产省份。今年3月，本报记者来到该省第一产粮大县中江县，采访了当地高标准农田建设情况，记录下智慧麦田里的高科技场景。

彼时绿油油的麦苗，如今已缀满金灿灿的麦穗，中江县37万余亩小麦迎来丰收时刻。今年收成怎么样？老乡们抢收运储还顺利吗？5月底，记者再次来到中江县，看蜀乡丰收季，沃野变粮仓。

——编 者

站上田埂，中江县玉兴镇种粮大户曾金鑫俯身抓起一绺麦穗，揉搓几下，轻轻一吹。

“咯嘣”，口中麦粒半碎，麦香溢出。“这就是熟了，可以收了！”曾金鑫眉毛一扬。

说话间，他掏出手机，拨了两通电话。

第一通，打给收割机手。提前就说好的，收割机手在电话里爽快应答。在镇里，曾金鑫流转了1200亩土地种植小麦，是农业社会化服务组织眼里的“香饽饽”。“机收一亩地40多块钱，高标准农田，效率高、收得快。”曾金鑫说。

第二通，打给了玉兴镇综合农事服务中心总经理李久林。服务中心收储小麦，销售给面粉厂和国家粮食储备库等。听说曾金鑫家的小麦开收，李久林连连应许，“这就派车，一会儿就到！”

不多时，收割机先赶来，灵巧地驶下田垄。

“现在很方便，一个电话的事儿。”曾金鑫说，县农业农村局还组建了种粮大户微信群，需要收割时，在群里发需求，农业社会化服务组织很快就会“接单”。

农业机械化，节节攀升的不只收割效率。“一台机器一天能收四五十亩。”曾金鑫说，收割机还能把秸秆粉碎还田，土壤肥力也上去了。

粮食正收着，服务中心的运粮车也到了。收割机驶上小路，倒粮、装车，很快，数千斤小麦装得满满当当。

“最近连续晴天，麦子不用烘干就能直接卖。”曾金鑫说，“服务中心和种粮大户有合作，只要水分含量达标，可以直接运过去。”

载满粮食，运粮车抵达服务中心，过磅后直接储存，小麦归仓。“今年亩产估计有1000斤左右，1200亩地预计能收600多吨。”曾金鑫说，一体化收储省去中间环节，让粮食损耗大大减少，服务中心还会及时推送粮食价格变动信息，方便大家了解市场情况。

传送带循环运转，运粮车来来往往。在服务中心，数百吨粮食垛成堆。“最近每天收购小麦700多吨，大部分来自种粮大户。”李久林介绍，中心还引进了6条烘干生产线，提高粮食烘干效率。

夏收紧锣密鼓，播种也有序展开。“收完麦子，我们要马上放水、打浆。”曾金鑫说。

而在玉兴镇旭光村，73岁的罗大友正打理自家的6亩多坡地，“前两天刚收完，今天联系了旋耕机来打土、还田。”当地的一些坡地地块小、地形陡，大型机械派不上用场。“多亏有小型旋耕机，方便灵活，不用自己干，还快了好几倍。”旋耕之后，灌水、插秧，罗大友都一一计划好了。

中江县农业农村局总农艺师陈正龙介绍，依托县乡村三级推广网络，县农技推广中心和乡镇农技站正组织农技、农机等农业科技服务人员深入田间地头，及时提供服务。“全县37万余亩小麦正加速收割，预计端午节前收完，水稻插秧也将陆续进行。”陈正龙说。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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