本报北京5月27日电 （记者王政、刘温馨）工业和信息化部等九部门近日联合印发《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》，提出以创新驱动、市场导向、融合发展、系统推进、质量为先为原则，壮大服务主体，优化发展生态，提升服务能力，实现规模增长和质效提升，加快科技成果转化和产业化，有力支撑科技创新和产业创新融合发展。

意见提出，要推动科技服务业全面发展，围绕研究开发、技术转移转化、企业孵化、技术推广、检验检测认证、信息技术、工程技术、科技金融、知识产权、科技咨询及其他科技服务等重点领域进行全面部署，明确发展任务。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经