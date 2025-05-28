全国粮食和物资储备科技活动周在长沙启动
2025年05月28日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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本报长沙5月27日电 （记者杨迅）2025年全国粮食和物资储备科技活动周启动式27日在湖南长沙举行。今年科技周以“强化科技人才支撑 促进粮储事业发展”为主题，举办科技和人才兴粮兴储工作推进会、专家讲座等活动，系统总结科技和人才促进粮食和物资储备高质量发展的成效，交流典型经验做法，分析面临的形势，部署进一步做好科技和人才兴粮兴储工作。
这次科技活动周旨在大力弘扬科学家精神，将深入宣讲相关法律法规，广泛推介粮食和物资储备科技创新成果，同步开展人才供需对接、“粮食科普乡村行”、科技成果展示等系列活动。各地还将开展各具特色的群众性科技活动。
《 人民日报 》（ 2025年05月28日 13 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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