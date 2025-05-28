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金融助力浙江山区海岛农民增收致富

本报记者  刘军国
2025年05月28日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　“去年冬天没大冻，新种下去的胡柚树成活率都挺高。”在浙江省衢州市常山县，胡柚种植户邱拥军每天都要到胡柚基地去转一转。看着茁壮成长的胡柚树，他琢磨起扩大胡柚种植面积的事。

　　资金问题却让他犯了难：规整土地的费用要增加，还得预订果苗和化肥，手里一下子拿不出这么多钱。于是，邱拥军一个电话打给了中国农业银行常山县支行客户经理郑红军。第二天，郑红军上门实地调查，迅速为邱拥军办理了20万元“胡柚贷”。

　　“胡柚树生长时间长，从树苗到结出高质量果子再到变卖，一般要6—8年，所以柚农的资金需求比较大。”凭借多年的信贷经验，郑红军成了胡柚种植的“老把式”。

　　农行常山县支行以信贷资金积极支持胡柚种植、加工、销售全产业链发展。截至目前，累计为胡柚产业链上各经营主体发放贷款超1.8亿元。

　　支持常山县胡柚产业发展，只是农行浙江省分行助力山区县发展的一个缩影。在浙江南部山区——温州市泰顺县，金融活水也在“精准滴灌”当地特色茶产业。

　　在泰顺县仕阳镇上排村，浙江泰龙制茶有限公司负责人谢细和望着绿茶初精制加工、清洁化生产流水线上的几台新机器，笑称在农行“顺茶贷”的支持下，今年更有盼头了。

　　“顺茶贷”是中国农业银行温州泰顺县支行针对当地茶产业推出的一款产品。今年开年，当地农行客户经理龚晋翰在开展“千企万户大走访”时，了解到谢细和想升级优化设备，但因为资金问题犹豫不决，他便多次上门沟通，介绍产品、政策，提供了980万元资金支持，并给予相应利率优惠。截至目前，农行泰顺县支行累计为当地超1200户茶叶经营主体发放贷款超1.7亿元，全力支持茶产业高质量发展。

　　在探索金融助力共同富裕的路上，农行浙江省分行积极创新产品服务，助力山区海岛县经济发展。眼下，“共富活力”涌入山区、奔向海洋。

　　贻贝是舟山市嵊泗县枸杞岛的特色产品。农行嵊泗县支行工作人员在走访过程中，了解到养殖户胡斌由于资金紧张，难以购买足量的贻贝苗，同时又因缺乏有效抵押物，难以通过传统信贷模式获得贷款。

　　结合胡斌实际情况，农行嵊泗县支行为他办理了“海洋渔业活体抵押贷——贻贝贷”，额度达95万元。该产品以养殖的贻贝及附属养殖设施、水域经营权、海域使用权为担保，有效解决了养殖户缺乏抵押担保而无法贷款的困境。截至目前，农行舟山分行累计发放“海洋渔业活体抵押贷——贻贝贷”超900万元。

　　2025年是高质量发展建设共同富裕示范区的关键之年。农行浙江省分行以服务“千万工程”为牵引，积极打造“农业+农户”特色支农品牌，大力推广“惠农e贷”等线上普惠贷款，持续加大对种粮大户、合作社、农创客、龙头企业等主体的支持力度，统筹做好强城、兴村、融合“三篇文章”。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月28日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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