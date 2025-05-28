本报北京5月27日电 （记者王洲）北京中德产业合作发展论坛——2025中德（欧）隐形冠军论坛日前在北京顺义举办。论坛以“联合创新·融合发展”为主题，旨在构建中德（欧）多元主体参与的开放合作平台，在开幕式暨主论坛外，还设置了5场专题活动，以及“相向而行 投资未来”外资企业闭门会等多场配套活动。来自国内外的政府代表、专家教授、业界人士、媒体代表等600余人参加。

论坛还发布了《2025中德隐形冠军企业开放合作报告》。该报告以北京中德经济技术合作先行示范区等国内对德对欧合作地区作为参考样板，探讨如何更好促进德（欧）隐形冠军企业在华发展，为中德（欧）地方政府建立对话机制、培育产业链群、实现双向赋能提供思路。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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