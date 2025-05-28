本报北京5月27日电 （记者赵永新）我国一款减重降糖药物的临床研究成果近日在临床医学期刊《新英格兰医学杂志》在线发表，并配专家评述。这标志着我国生物科技创新水平迈上新台阶。

该款减重降糖药物的商品名为玛仕度肽，属于胰高血糖素（GCG）/胰高血糖素样肽—1（GLP—1）双受体激动剂，预计今年在国内获批上市，适应症为减重、降糖。

此次登上《新英格兰医学杂志》的研究成果来自玛仕度肽的一项低剂量减重注册临床研究“GLORY—1”。该研究共入组610例肥胖或超重并伴有至少一种肥胖相关并发症的受试者，随机接受玛仕度肽4毫克、6毫克和安慰剂，每周一次、皮下注射给药48周。

该项研究的牵头研究者、北京大学人民医院内分泌科主任纪立农表示，长期以来，全球肥胖诊疗指南对亚洲人群的适用性存在偏差。相比欧美人群，中国超重肥胖人群有着独特的疾病特点及治疗需求，亟须以中国证据指导中国超重肥胖人群的体重管理。“研究的受试者全部来自中国人群，近半数患者减重幅度超过15%。”

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 16 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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