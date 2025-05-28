李心萍

当下，再次端详洛轴的向新向上发展，更加坚定了我们大踏步向前发展的信心。坚持守正创新，一锤接着一锤敲，“中国号”巨轮劈波斩浪、一往无前

什么样的产品，既能随神舟飞船叩问苍穹，又能伴盾构机掘地潜行，还能助海上风机发出绿电？

答案是：轴承。这些轴承产品来自洛阳轴承集团股份有限公司，一家从“一五”期间走来的企业。

5月19日，习近平总书记在洛轴考察时指出：“我们坚持走自主发展实业的道路，靠自己的力量发展工业、制造业，这条路是走对了！”

从1954年到2025年，洛轴伴着新中国的发展一路向前。如今，其高端轴承产值占比达70%，产品填补多领域国内空白，挺起了民族轴承工业的脊梁。

其中，有“一张蓝图绘到底”的坚守。

70多年来，以轴承起家的洛轴从未偏离主业，坚持把一类产品做到极致。曾经，高端轴承“摸不着、碰不到”，但洛轴坚持走自主创新之路，通过高投入、强研发、勇创新，先后啃下航天航空轴承、轨道交通轴承等“硬骨头”，产品应用到“嫦娥”“天宫”“中国天眼”等重大装备之中。

这，正是新中国一路走来的模样。从“一五”到“十四五”，我们一茬接着一茬干，一棒接着一棒跑，最终实现了跨越式发展。

回首新中国成立之初，一穷二白，洋火、洋皂、洋铁都靠买进来。如今，“十四五”规划收官之年，中国制造业总体规模连续15年保持全球第一，产业门类最齐全、产业体系最完整。

一个五年接着一个五年，既是日积月累，也是日新月异。全世界没有哪一个国家像中国这样，坚持不懈地编制实施计划规划，引领国民经济和社会发展。

其中，有与时俱进的创新之举。

走进洛轴智能工厂生产线，内径几厘米的机器人轴承、外径数米的风力发电机轴承，是当之无愧的“明星”产品。一家传统企业，为新兴产业的新产品提供配套，新与旧的碰撞令人兴奋。

坚守主业，并不意味着一成不变。近年来，洛轴一方面积极吸纳新技术，加快产线智能化、数字化、绿色化转型，提升生产效率；另一方面，紧跟产业发展趋势，加速新品研发速度，不断为新产业提供配套，开拓新市场，培育新增长点，让传统产业持续焕发新生机。

这，正是新中国一直坚守的理念。“该坚持的坚持，该调整的调整，该创新的创新”。从“一五”计划到“十四五”规划，我们既坚持长远的战略目标不动摇，又根据国内外形势实事求是地调整中期目标和短期规划，实现长期、中期、短期的有机结合，滚动式向前发展。

“天以新为运，人以新为生。”今日的中国制造，正因地制宜发展新质生产力，在创新中升级传统产业、壮大新兴产业、培育未来产业。4月份，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，快于全部规上工业3.9个百分点。

站在“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局的当下，再次端详洛轴的向新向上发展，更加坚定了我们大踏步向前发展的信心。坚持守正创新，一锤接着一锤敲，“中国号”巨轮劈波斩浪、一往无前。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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