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2025年05月28日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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我国建成全球最大规模量子城域网
本报电 日前，中央企业量子科技产业推进会在安徽合肥举行。记者在会上获悉：截至目前，中央企业已建成全球最大规模量子城域网，研制出国内首台504比特超导量子计算机，在电信、能源等领域形成一批融合应用场景。量子城域网，是指以量子密钥分发技术和密码算法为基础，与传统城域光纤网相结合，提供基于量子加密技术的高等级安全通信服务。我国构建的量子城域网包括8个核心网站点和159个接入网站点。
（李心萍）
我国新能源并网规模全球第一
本报电 记者从日前在京举行的2025能源电力转型国际论坛上获悉：过去10年，中国建设了50多万公里的输电线路，新增输电线路占世界新增输电线路的1/3以上，中国已成为全球可再生能源并网规模最大、发展速度最快的国家。论坛上，国家电网公司发布了高比例新能源大电网运行控制系统，该系统已覆盖6万余座变电站、数十万座新能源场站，有助于解决超大规模新能源接入大电网的难题。
（丁怡婷）
《 人民日报 》（ 2025年05月28日 18 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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