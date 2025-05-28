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人工智能人才需求大（新视点）

邱超奕  宋佳航  吕金锴
2025年05月28日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，人工智能核心产业规模近6000亿元，企业数量超4700家。据预测，到2035年我国人工智能产业规模有望达1.73万亿元，全球占比达30.6%，市场增长潜力巨大。

　　人工智能技术加快融入千行百业，带来旺盛的人才招聘需求。人力资源社会保障部有关报告显示，据测算，当前，我国人工智能人才缺口超过500万，供求比例达1∶10。今年一季度，智联招聘平台数据显示，算法工程师、机器学习岗位招聘需求同比分别增长44%、18%。

　　当前，企业需要什么样的人工智能人才？哪些技术技能更“吃香”？记者进行了采访。

　　前不久，在中国人民大学理工学部的一场双选会上，腾讯、京东、字节跳动等企业展位前人来人往。参加完双选会，人工智能专业学生李康感慨：“企业不仅考察应聘人员的代码能力，还看重解决实际问题的能力，我们不光要掌握理论知识，积累实践经验也很重要。”

　　“算法工程师、大模型技术研究员等正成为热门岗位。”腾讯集团招聘负责人罗海波说，“我们希望打造‘离产业最近的AI’，随着金融、医疗等行业大模型落地，需要更多既精通人工智能技术又了解具体行业的复合型人才。”

　　山东烟台市，艾迪精密机械股份有限公司车间里，系统开发工程师正在为数控机床安装传感器。公司人力资源部负责人杨水清介绍，企业正在加强液压元件、工业机器人等高端装备制造领域布局，需要大量智能制造人才，今年已开放300多个相关岗位，重点招聘机械电子、软件工程、自动化控制等专业高校毕业生。

　　通过AI算法优化生产流程、使用智慧能源系统降低能耗、升级“技术大脑”提高生产效率……双鹿电池积极拥抱智能制造，取得一系列显著成效。“公司深入推进智能化转型，对智能制造人才的渴望愈发强烈，正通过校企合作、内部‘数字工匠’培养等方式加大培养招聘力度，计划未来3年内，将智能制造人才比重从9%提升至20%。”公司行政总裁吴静说。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月28日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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