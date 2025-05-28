人工智能人才需求大（新视点）
当前，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，人工智能核心产业规模近6000亿元，企业数量超4700家。据预测，到2035年我国人工智能产业规模有望达1.73万亿元，全球占比达30.6%，市场增长潜力巨大。
人工智能技术加快融入千行百业，带来旺盛的人才招聘需求。人力资源社会保障部有关报告显示，据测算，当前，我国人工智能人才缺口超过500万，供求比例达1∶10。今年一季度，智联招聘平台数据显示，算法工程师、机器学习岗位招聘需求同比分别增长44%、18%。
当前，企业需要什么样的人工智能人才？哪些技术技能更“吃香”？记者进行了采访。
前不久，在中国人民大学理工学部的一场双选会上，腾讯、京东、字节跳动等企业展位前人来人往。参加完双选会，人工智能专业学生李康感慨：“企业不仅考察应聘人员的代码能力，还看重解决实际问题的能力，我们不光要掌握理论知识，积累实践经验也很重要。”
“算法工程师、大模型技术研究员等正成为热门岗位。”腾讯集团招聘负责人罗海波说，“我们希望打造‘离产业最近的AI’，随着金融、医疗等行业大模型落地，需要更多既精通人工智能技术又了解具体行业的复合型人才。”
山东烟台市，艾迪精密机械股份有限公司车间里，系统开发工程师正在为数控机床安装传感器。公司人力资源部负责人杨水清介绍，企业正在加强液压元件、工业机器人等高端装备制造领域布局，需要大量智能制造人才，今年已开放300多个相关岗位，重点招聘机械电子、软件工程、自动化控制等专业高校毕业生。
通过AI算法优化生产流程、使用智慧能源系统降低能耗、升级“技术大脑”提高生产效率……双鹿电池积极拥抱智能制造，取得一系列显著成效。“公司深入推进智能化转型，对智能制造人才的渴望愈发强烈，正通过校企合作、内部‘数字工匠’培养等方式加大培养招聘力度，计划未来3年内，将智能制造人才比重从9%提升至20%。”公司行政总裁吴静说。
《 人民日报 》（ 2025年05月28日 18 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：适老产品快速增长 前四个月新增2.87万种
- 人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，今年1—4月，适老化产品新增2.87万种，截至4月底，适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。 市场监管总局发布数据显示，截至4月底，全国消费品品种总量21860.4万种，其中适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。…
- 评论
- 关注