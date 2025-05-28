5月26日，第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会落下帷幕，交出瞩目成绩单，绽放中国文化自信自强的时代风采，更为文化赋能经济发展书写了生动范例。在波澜壮阔的时代浪潮中，中国经济巨轮动力十足，破浪前行。文化如高高扬起的风帆，赋能经济社会持续发展，行稳致远。

文化为中国经济发展提供方向导航。“民为邦本”凝练出“以人民为中心”的根本立场；“共同富裕”是新时代“治国之道，富民为始”的生动注释；“天人合一”升华为“绿水青山就是金山银山”的发展共识；“自强不息”演绎为攀登科技巅峰的创新突破。五千多年中华优秀传统文化与时偕行，筑牢中国式现代化建设的精神根基。

文化为中国经济发展鼓动澎湃能量。第二十一届文博会盛大举行，12万件文化产品应有尽有；古代神话故事衍生出百亿票房爆款电影；红色题材舞剧叫好又叫座；全国各地以文促旅各出奇招；新型文化空间化身乡村旅游“打卡点”，“村BA”带动地方经济文化双丰收。十四万亿文化产业潜力无限，正成为经济社会高质量发展的强劲动力。

文化为中国经济发展开拓更广阔空间。共建“一带一路”倡议以文明交流为起点，用大通道带动大产业；学中文风潮如火如荼，汉语桥、孔子学院“圈粉”无数；国产3A游戏风靡全球，斩获国际大奖；超3.5亿海外读者追更中国网络文学；微短剧从国内火到国外。千亿美元文化软实力“输出”，架起了中国推动经济全球化的交流之桥。

经济为文化奠定物质基础，文化为经济赋予灵魂动力。两者交相辉映，推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航。

统筹：李琳

监制：朱景

策划：苏若倩

剪辑：李江锐

设计：杨晨悦 李恺俊（实习生）

AI视频生成：李江锐

AI审核：张林昱

校对：陈学德

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(责编：白宇、卫嘉)

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