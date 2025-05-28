打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国经济的文化“风帆” | 喻见中国经济

2025年05月28日08:29 | 来源：南方网
小字号

5月26日，第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会落下帷幕，交出瞩目成绩单，绽放中国文化自信自强的时代风采，更为文化赋能经济发展书写了生动范例。在波澜壮阔的时代浪潮中，中国经济巨轮动力十足，破浪前行。文化如高高扬起的风帆，赋能经济社会持续发展，行稳致远。

文化为中国经济发展提供方向导航。“民为邦本”凝练出“以人民为中心”的根本立场；“共同富裕”是新时代“治国之道，富民为始”的生动注释；“天人合一”升华为“绿水青山就是金山银山”的发展共识；“自强不息”演绎为攀登科技巅峰的创新突破。五千多年中华优秀传统文化与时偕行，筑牢中国式现代化建设的精神根基。

文化为中国经济发展鼓动澎湃能量。第二十一届文博会盛大举行，12万件文化产品应有尽有；古代神话故事衍生出百亿票房爆款电影；红色题材舞剧叫好又叫座；全国各地以文促旅各出奇招；新型文化空间化身乡村旅游“打卡点”，“村BA”带动地方经济文化双丰收。十四万亿文化产业潜力无限，正成为经济社会高质量发展的强劲动力。

文化为中国经济发展开拓更广阔空间。共建“一带一路”倡议以文明交流为起点，用大通道带动大产业；学中文风潮如火如荼，汉语桥、孔子学院“圈粉”无数；国产3A游戏风靡全球，斩获国际大奖；超3.5亿海外读者追更中国网络文学；微短剧从国内火到国外。千亿美元文化软实力“输出”，架起了中国推动经济全球化的交流之桥。

经济为文化奠定物质基础，文化为经济赋予灵魂动力。两者交相辉映，推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航。

统筹：李琳

监制：朱景

策划：苏若倩

剪辑：李江锐

设计：杨晨悦 李恺俊（实习生）

AI视频生成：李江锐

AI审核：张林昱

校对：陈学德

AI工具：即梦AI 可灵AI 豆包AI

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：适老产品快速增长 前四个月新增2.87万种
　　人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，今年1—4月，适老化产品新增2.87万种，截至4月底，适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。 市场监管总局发布数据显示，截至4月底，全国消费品品种总量21860.4万种，其中适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。…
消费品质量安全“三进”暨科技周进社区活动举办
　　人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）5月26日，由市场监管总局质量监督司主办的2025年消费品质量安全“进社区、进校园、进乡镇”活动暨科技周进社区活动在石家庄举办。 活动上，市场监管总局质量监督司相关负责人表示，加强消费教育引导，让科学、理性的消费理念深入社区、校园与乡镇，是市场监管总局开展“三进”活动的主要目的；我们要以人民诉求为先导，以质量监管为基石，以社会共治为目标，筑牢消费安全防线，改善消费环境，让消费者放心、舒心、安心消费，从而提振消费信心。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部