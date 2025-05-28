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国内在建高铁最大跨度系杆拱主体完工

2025年05月28日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：国内在建高铁最大跨度系杆拱主体完工

　　图为工程现场。受访者供图

　　科技日报讯 （记者滕继濮 实习记者夏天一）5月26日，中铁五局承建国内在建高铁最大跨度系杆拱——南深高铁玉岑段岑溪跨G65包茂高速特大桥系杆拱主体完工，达到过梁条件，为全线通车奠定了坚实基础。岑溪跨G65包茂高速特大桥位于广西岑溪市岑城镇境内，全长649.28米。其中，3号至6号墩的（32+180+32）米系杆拱桥梁，是南深高铁玉岑段重难点控制性工程。系杆拱桥由系梁、拱肋、横撑和吊杆组成，系梁宽17.1米，梁高3米，全长244.7米，总用钢量约1170吨，跨度达180米，为国内在建高铁最大跨度系杆拱桥。

　　与传统连续梁相比，系杆拱具有承载能力强、抗挠曲抗形变、整体美观度高等优点。施工过程中，中铁五局采用两台100吨汽车吊对26节拱肋和11节横撑进行吊装施工，最大单节吊装重量约49吨，吊高约30米，每次吊装作业前都对现场作业人员进行详细技术交底和安全培训，施工过程中不断优化吊装方案，实现了施工全过程安全可控和“零误差”精准合龙。

(责编：杨曦、陈键)
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